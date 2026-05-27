PSOE de Diputación de Sevilla pide a Moreno no usar el canon del agua como "caja fuerte para fines ajenos" a municipios

Archivo - Presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua como imagen de recurso - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla defenderá en el próximo Pleno de la Corporación provincial, este jueves, 28 de mayo, una moción para exigir a la Junta de Andalucía que garantice el destino "estrictamente finalista" del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas.

El PSOE "busca frenar" las recientes decisiones normativas del Gobierno de Moreno que "permiten desviar estos recursos --abonados directamente por los ciudadanos en sus facturas de agua-- hacia fines totalmente ajenos al saneamiento y la depuración urbana", señala el Grupo Socialista en una nota de prensa.

El diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha criticado al respecto "con dureza" la gestión autonómica al señalar que se está produciendo una "doble distorsión", que perjudica "gravemente" a los vecinos de la provincia. "Es intolerable que el Partido Popular meta la mano en el bolsillo de los sevillanos a través del recibo del agua prometiendo mejorar sus redes urbanas, para luego utilizar ese dinero como una caja de herramientas con la que cubrir partidas del presupuesto general de la Junta que deberían financiarse con fondos propios ordinarios" ha denunciado de forma tajante.

Domínguez ha puesto el foco en la "profunda inequidad territorial" que genera la nueva normativa de la Junta. Las actuaciones a las que el PP pretende destinar el canon se circunscriben únicamente a las cuencas intracomunitarias andaluzas. Sin embargo, la mayor parte de la provincia de Sevilla pertenece geográficamente a la cuenca del Guadalquivir, de carácter intercomunitario, ha remarcado.

"Muchos municipios sevillanos están pagando religiosamente este canon en sus facturas, pero van a quedar completamente excluidos de las intervenciones de la Junta simplemente por la cuenca en la que se encuentran", ha alertado el diputado provincial.

Desde el Grupo Socialista recuerdan que esta "desviación de fondos públicos" es "especialmente alarmante", en un escenario en el que Andalucía "arrastra importantes retrasos y déficits" en materia de depuración de aguas residuales, "bajo una amenaza real de sanciones y multas por parte de la Unión Europea por incumplir la normativa comunitaria".

"No sobra ni un solo euro. El canon nació por ley para garantizar el buen uso, el saneamiento y la depuración del ciclo del agua en nuestros municipios", ha recordado Gonzalo Domínguez. "Si el Gobierno andaluz necesita abordar de manera urgente reparaciones por inundaciones u otras obras en el dominio hidráulico, que lo haga, pero con cargo al presupuesto general de la comunidad, no desvistiendo un santo para vestir a otro a costa de la administración local".

'EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA ABSOLUTA'

La propuesta del PSOE que se elevará al Pleno insta formalmente a la Junta de Andalucía a blindar la naturaleza finalista del tributo y a asegurar un reparto equitativo de los recursos. Asimismo, la moción exige al Ejecutivo del PP la elaboración y publicación inmediata de un informe técnico exhaustivo y detallado sobre la recaudación exacta del canon, "el destino real que están teniendo esos fondos y el estado de ejecución de todas las infraestructuras de depuración que Moreno mantiene paralizadas en la provincia".

"Como institución encargada de velar por los municipios de Sevilla, especialmente por los más pequeños y con menor presupuesto, la Diputación no puede quedarse de brazos cruzados ante este atropello financiero que nos debilita frente al reto del agua", ha concluido Domínguez.