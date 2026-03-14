El PSOE de Sevilla insta cambiar "chiringuito antiaborto de Vox" por planes para fomentar la igualdad en ámbito digital

Archivo - Imagen de archivo de la concejala socialista Encarnación Aguilar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno para eliminar el "chiringuito antiaborto de Vox" y destinar su presupuesto íntegro a desarrollar políticas de coeducación que promuevan la igualdad de género en el ámbito educativo y especialmente en el digital.

Según ha apuntado la formación en una nota, se trata de una de las medidas principales de una moción que pretende reivindicar la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres con medidas efectivas al hilo de la reciente celebración del Día Internacional de las Mujeres.

Asimismo, dicha moción nace en respuesta a la "amenaza directa" que supone la presencia de la ultraderecha en instituciones como el Consistorio de Sevilla, donde participa "activamente" en el Gobierno del Partido Popular.

Tal como ha explicado la concejala socialista Encarnación Aguilar, la propuesta también busca contrarrestar la "ausencia de declaración institucional" con motivo del 8M fruto del acuerdo entre PP y Vox, un "hecho triste" que es "motivo de preocupación para todas las mujeres".

En esta línea, el objetivo principal es "impulsar dentro de las competencias municipales todo aquello que no se está haciendo o se ha dejado de hacer con la intensidad que se requiere", según ha explicado Aguilar. En concreto, entre las políticas adoptadas por el Gobierno municipal y que suponen un "retroceso para las mujeres" está la desmantelación del servicio de la mujer y del Consejo Municipal de la Mujer.

También, Aguilar ha censurado la utilización de fondos públicos para crear el conocido como chiringuito antiaborto que el PSOE propone eliminar por "establecer obstáculos que impiden a las mujeres tomar decisiones libres, informadas y autónomas sobre su sexualidad y su capacidad de procrear", al tiempo que ha defendido que "la agenda feminista necesita más legislación y voluntad política".

MEDIDAS CONTRA EL ACOSO EN REDES

La propuesta también pretende poner medidas contra el "acoso a las mujeres" en el entorno digital y prevenir los efectos negativos de la socialización de niñas y adolescentes en redes sociales, las cuales las "encamina hacia modelos de feminidad que creíamos superados". La moción socialista también es una respuesta a los "pasos atrás" en su compromiso con la Igualdad que ha dado el Gobierno Andaluz.

En contexto, la tendencia se ha concretado en casos concretos como la apuesta por mantener el Teléfono de la Violencia Intrafamiliar, que diluye la especificidad de la violencia machista, la financiación pública a entidades que hostigan a las mujeres cuando ejercen su derecho al aborto, o la cesión de espacios culturales públicos para promover publicaciones que sostienen el bulo de las denuncias falsas.

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta que, en primer lugar, busca impulsar políticas municipales orientadas a sensibilizar y proteger a las niñas en redes sociales frente al machismo, el acoso sexual, la violencia de género y la prostitución encubierta.

CONTRA NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista presenta una propuesta que, en primer lugar, busca impulsar políticas municipales orientadas a sensibilizar y proteger a las niñas en redes sociales frente al machismo, el acoso sexual, la violencia de género y la prostitución encubierta.

Igualmente, la moción reclama a la Junta que combata el negacionismo de la violencia de género en todas sus manifestaciones, la aprobación de un Plan de Acción contra la Desigualdad Salarial y que se doten con una financiación suficiente las políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género.

Además, el PSOE también propone que se adopten todas las medidas necesarias para que el Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla "vuelva a ser un órgano vivo que participe de manera real en la toma de decisiones en materia de políticas de igualdad".