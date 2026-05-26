El PSOE de Sevilla llevará al Pleno de este jueves una propuesta para reforzar el apoyo municipal a Pino Montano

Archivo - La concejala socialista en Sevilla Myriam Díaz en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado este martes que llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, previsto para este jueves, 28 de mayo, una propuesta relativa al barrio de Pino Montano en la que pedirá renovar y reforzar el convenio de colaboración con la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, ello en aras de garantizar la continuidad de la subvención municipal para el mantenimiento de sus zonas ajardinadas en el Presupuesto de 2026 y sucesivos.

Según consta en el orden del día de la sesión ordinaria del Pleno, consultada por Europa Press, el grupo solicitará reconocer formalmente el modelo de autogestión vecinal de Pino Montano como "referencia" para otras entidades de características similares existentes en la ciudad para "estudiar su posible exportación a otras barriadas".

Además, los socialistas reclaman la elaboración de un plan de inversiones específico para Pino Montano, con actuaciones definidas en materia de urbanismo, movilidad, accesibilidad y equipamientos, y con participación directa de los vecinos en su diseño.

Al hilo, la concejala socialista Myriam Díaz ha defendido que "Pino Montano representa una ciudadanía organizada, comprometida y capaz de cuidar lo común", por lo que ha puesto en valor la referida comunidad, que "e durante más de 50 años ha gestionado zonas verdes, sostenido servicios básicos y dinamizado la vida social del barrio" y ha criticado que " haya perdido ahora el respaldo municipal tras la eliminación de una subvención histórica destinada al mantenimiento de las zonas ajardinadas".