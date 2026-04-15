El PSOE de Sevilla respalda la decisión del alcalde de Gerena y destaca su "gran labor" al frente del municipio

Archivo - Ayuntamiento de Gerena. Imagen de archivo. - IU - Archivo

GERENA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Sevilla ha expresado su respeto por la decisión adoptada por el alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda, motivada por razones de carácter personal, y ha subrayado que "lo importante es poner a las personas por delante de cualquier otra consideración". En este sentido, ha señalado que "toca acompañar, comprender y respaldar a quien ha tomado una decisión valiente y responsable".

En un comunicado, el partido ha puesto en valor la trayectoria de Fernández Gualda, a quien ha definido como "un gran alcalde para Gerena". Además, ha destacado que su labor ha estado marcada por "la estabilidad institucional, el impulso al desarrollo del municipio y una forma de gobernar cercana, comprometida y orientada a mejorar la vida de la ciudadanía".

En este contexto, el PSOE ha afirmado que "Gerena es hoy un municipio más sólido, con más oportunidades y con un rumbo claro, en buena medida gracias a su dedicación y capacidad de gestión".

Asimismo, la formación socialista ha trasladado un mensaje de "tranquilidad", asegurando que el proyecto del PSOE en Gerena "es fuerte, está cohesionado y preparado para dar continuidad a este trabajo", manteniendo el nivel de "exigencia, compromiso y ambición" que, según ha señalado, merece el municipio.