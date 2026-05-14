El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Utrera utilice canales oficiales para anunciar un acto de Borja Sémper

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Utrera ha presentado una denuncia a la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el uso por parte del Ayuntamiento de Utrera de canales de comunicación empleados por el gabinete de prensa para "difundir mensajes y cartelería de contenido inequívocamente electoral" relativos a un acto público del Partido Popular durante la actual campaña andaluza correspondiente a las próximas elecciones de este domingo, 17 de mayo.

Según consta en el escrito, consultado por Europa Press, el grupo ha expuesto que durante el actual proceso electoral correspondiente a las elecciones al Parlamento de Andalucía "se ha tenido conocimiento de hechos contrarios al deber de neutralidad exigible a las Administraciones Públicas durante el periodo electoral".

Prosigue, "a través de un canal de comunicación identificado como 'Prensa Ayuntamiento...' utilizado como instrumento de comunicación del gabinete de prensa del Ayuntamiento y distintos medios de comunicación, se difundieron mensajes y cartelería de contenido inequívocamente electoral relativos a un acto público del Partido Popular".

En dichas comunicaciones, según recoge el escrito, constaba el anuncio de un acto público de carácter electoral, la difusión de cartelería y propaganda política, referencias a dirigentes y representantes políticos vinculados al Partido Popular o expresiones y elementos "claramente asociados a la campaña electoral", como "#JuanmaPresidente" y "Con la fuerza de Andalucía".

Entre los representantes mencionados se encontrarían el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez.

De esta forma, ahonda, "las referidas comunicaciones no se realizan desde una estructura orgánica privada o estrictamente partidaria identificada como tal, sino desde un canal vinculado al Ayuntamiento de Utrera y utilizado para relaciones informativas con medios de comunicación".

Así, a juicio de los denunciantes, "los hechos descritos evidencian la utilización de medios y recursos municipales para la difusión y amplificación de propaganda electoral de una candidatura política concreta durante campaña electoral".

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que informe sobre la naturaleza y titularidad del referido canal de comunicación y sobre su integración en los medios y recursos municipales adscritos al gabinete de prensa, comunicación institucional o Alcaldía.

Además, ha pedido el "cese inmediato" de cualquier utilización de canales institucionales, medios o recursos municipales para la difusión de propaganda o actor de naturaleza electoral o partidista, así como un expediente sancionador por la posible infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, en su caso, que se imponga la sanción o multa que legalmente corresponda a la persona o responsable de la corporación municipal que resulte responsable de los hechos denunciados, "incluido, en su caso, el alcalde de Utrera".