El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Utrera utilice canales oficiales para anunciar un acto de Borja Sémper

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Utrera
Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Utrera- EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE UTRERA - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 14 mayo 2026 12:24
Seguir en

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Utrera ha presentado una denuncia a la Junta Electoral de Zona (JEZ) por el uso por parte del Ayuntamiento de Utrera de canales de comunicación empleados por el gabinete de prensa para "difundir mensajes y cartelería de contenido inequívocamente electoral" relativos a un acto público del Partido Popular durante la actual campaña andaluza correspondiente a las próximas elecciones de este domingo, 17 de mayo.

Según consta en el escrito, consultado por Europa Press, el grupo ha expuesto que durante el actual proceso electoral correspondiente a las elecciones al Parlamento de Andalucía "se ha tenido conocimiento de hechos contrarios al deber de neutralidad exigible a las Administraciones Públicas durante el periodo electoral".

Prosigue, "a través de un canal de comunicación identificado como 'Prensa Ayuntamiento...' utilizado como instrumento de comunicación del gabinete de prensa del Ayuntamiento y distintos medios de comunicación, se difundieron mensajes y cartelería de contenido inequívocamente electoral relativos a un acto público del Partido Popular".

En dichas comunicaciones, según recoge el escrito, constaba el anuncio de un acto público de carácter electoral, la difusión de cartelería y propaganda política, referencias a dirigentes y representantes políticos vinculados al Partido Popular o expresiones y elementos "claramente asociados a la campaña electoral", como "#JuanmaPresidente" y "Con la fuerza de Andalucía".

Entre los representantes mencionados se encontrarían el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez.

De esta forma, ahonda, "las referidas comunicaciones no se realizan desde una estructura orgánica privada o estrictamente partidaria identificada como tal, sino desde un canal vinculado al Ayuntamiento de Utrera y utilizado para relaciones informativas con medios de comunicación".

Así, a juicio de los denunciantes, "los hechos descritos evidencian la utilización de medios y recursos municipales para la difusión y amplificación de propaganda electoral de una candidatura política concreta durante campaña electoral".

Por ello, ha solicitado al Ayuntamiento que informe sobre la naturaleza y titularidad del referido canal de comunicación y sobre su integración en los medios y recursos municipales adscritos al gabinete de prensa, comunicación institucional o Alcaldía.

Además, ha pedido el "cese inmediato" de cualquier utilización de canales institucionales, medios o recursos municipales para la difusión de propaganda o actor de naturaleza electoral o partidista, así como un expediente sancionador por la posible infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, en su caso, que se imponga la sanción o multa que legalmente corresponda a la persona o responsable de la corporación municipal que resulte responsable de los hechos denunciados, "incluido, en su caso, el alcalde de Utrera".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Es Andalucía Sevilla
Cabecera Andalucía
Cabecera Andalucía