El Puerto de Sevilla dedica una plaza al Puente de Alfonso XIII al cumplirse un siglo de su inauguración

Un grupo de personas asiste a la presentación del programa de visitas y la exposición centrada en el Puente de Alfonso XIII, conocido como Puente de Hierro, con motivo de su centenario. - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA

SEVILLA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, presenta este lunes, 6 de abril, la plaza Puente de Alfonso XIII, y lo hace justo el día en el que se cumplen cien años de la inauguración de esta infraestructura. Asimismo, se desvelará un relieve, hecho en bronce, en el emplazamiento original del también conocido como Puente de Hierro, que aún conserva elementos de su época, como la balconada diseñada por Vicente Traver.

En el acto participarán autoridades, representantes de la comunidad portuaria y familiares del ingeniero Delgado de Brackenbury, según informan desde la Autoridad Portuaria.

Dentro de las actividades con motivo de dicho centenario, se presentó a finales del mes pasado la exposición 'La obra que transformó el Puerto de Sevilla', que rinde también homenaje al siglo de vida de la Corta de Tablada, que junto al Puente de Alfonso XIII, fue "clave" en la modernización del puerto hispalense a comienzos del siglo XX.

La muestra, que permanecerá expuesta hasta el 26 de abril frente a la Universidad de Sevilla, en la avenida del Cid, recorre la historia del puerto y la evolución de sus muelles, poniendo especial énfasis en la Corta y el Muelle de Tablada y el Puente de Alfonso XIII, infraestructuras incluidas en el 'Plan Moliní' y culminadas por Delgado de Brackenbury.

En este sentido, la exposición contiene 16 paneles con planos y fotografías de la época, principalmente del Archivo Histórico de la institución portuaria, de la Fototeca municipal de Sevilla, del Archivo Histórico del Ejército del Aire, de la Hemeroteca de ABC, así como de colecciones particulares, entre otras fuentes.

Estas imágenes reflejan la Sevilla de principios de siglo XX, con fotografías insólitas como la del desaparecido meandro de Los Gordales, situado en las proximidades de los terrenos del actual recinto ferial; el plano de las naves de Las Razas proyectadas por José Luis de Casso; los trabajos de construcción del Puente de Hierro y de excavación de la Corta de Tablada o las primeras imágenes del muelle de El Arenal que presentaban una intensa actividad portuaria.

También se conserva una instantánea aérea del día de la inauguración, el 6 de abril de 1926, cuando Alfonso XIII cruzó el Puente de Hierro a bordo del crucero argentino 'Buenos Aires'.

ADAPTACIÓN COMO ANFITEATRO DEL FUTURO DISTRITO

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) lanzó en julio de 2025 el concurso público para la redacción del proyecto constructivo de restauración del Puente de Alfonso XIII "para su puesta en valor y conservación" en su actual ubicación, dentro del futuro distrito urbano portuario.

En concreto, el Puente de Alfonso XIII será el eje central del futuro 'Teatro del Puente', un nuevo espacio cultural diseñado como anfiteatro al aire libre, según recoge el master plan del mencionado distrito. Este equipamiento será parte del Parque del Puerto --la zona verde que conectará el Parque del Guadaíra con la dársena-- y destacará por su contacto con la lámina de agua.

Con un presupuesto base de licitación de 150.000 euros, el proyecto ha sido coordinado por la institución portuaria en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y la Universidad de Sevilla, quienes participaron en su redacción.

El proyecto contempla la definición de los ensayos de carga, comprobación de la estructura y de la cimentación, definición de actuaciones de tipo estructural; así como los cálculos necesarios para su justificación en base a la normativa vigente.