El Real Alcázar de Sevilla acoge la exposición 'Ecos de un Imperio' con motivo del V Centenario de la boda de Carlos V

Inauguración de la muestra 'Ecos de un Imperio' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla acoge desde este jueves la exposición 'Ecos de un Imperio', del artista andaluz Alejandro Vico, una propuesta pictórica creada con motivo del V Centenario de la Boda del Emperador Carlos V e Isabel de Portugal.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la muestra, inaugurada por el delegado de Hacienda, Juan Bueno, permanecerá abierta hasta el próximo 19 de junio en el Semisótano del Palacio Mudéjar del Real Alcázar.

El acceso a la exposición será gratuito con la entrada general al Real Alcázar, incorporándose así a la programación conmemorativa impulsada en torno a esta efeméride histórica, que recuerda el enlace celebrado en Sevilla en 1526.

La exposición, que incluye siete piezas, parte del diálogo con la obra de Tiziano, quien en el siglo XVI construyó la imagen de Carlos V e Isabel de Portugal más allá del simple retrato, elevándolos a símbolos de poder, memoria y permanencia. "Esta exposición encaja plenamente con la vocación del Real Alcázar como monumento vivo, capaz de custodiar la memoria de Sevilla y, al mismo tiempo, abrirse a nuevas formas de expresión artística", ha apostillado Bueno.