Registrado un "aparatoso fuego" que "calcina" una nave dedicada a la reparación de vehículos en Alcalá (Sevilla)

Un fuego en una nave en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un "aparatoso fuego" ha "calcinado" en la noche de este miércoles, 13 de mayo, una nave dedicada a la reparación de vehículos en el parque empresarial Espaldillas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota de prensa, misma vez que ha detallado que el servicio de Bomberos de Alcalá recibió el aviso a las 22,41 horas, si bien, tras una "rápida actuación", el incidente quedó resuelto a las a las 3,00 horas de la madrugada, aunque se necesitó refrescar de nuevo a las 5,00 horas.

Así, los profesionales pudieron evitar que el fuego se expandiese a las naves colindantes y de la zona trasera. No obstante, la empresa donde se originó el fuego ha quedado "totalmente calcinada". Aún se investigan las causas del suceso.

Por la virulencia de las llamas debido a los materiales de la nave, con vehículos y ruedas en su interior, el equipo contó con el apoyo de los efectivos del Consorcio, entre ellos Bomberos de Mairena del Alcor, Utrera, Arahal y Sanlúcar La Mayor. En total, 25 profesionales y cerca de una decena de vehículos, además del apoyo de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá.