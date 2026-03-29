Restablecido el tránsito peatonal en calle Cuna de Sevilla tras actuar los bomberos en el incendio de un bar

Calle Cuna en Sevilla tras el incendio de un bar - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tráfico peatonal de la calle Cuna de Sevilla ha quedado finalmente restablecido sobre las 16,00 horas de este domingo tras ser acotada por el incendio que ha sido declarado en la cocina de un bar de la referida calle.

Así lo ha confirmado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, sobre un suceso que ha provocado que el paso de la Borriquita cambiara este Domingo de Ramos su recorrido.

En consecuencia, su trayectoria de ida ha comprendido la Plaza del Salvador y las calles Álvarez Quintero, Entrecárceles, Francisco Bruna, Granada, Tetuán, Velázquez, Campana, en aras de rodear la zona y acceder a la Carrera Oficial.

El incidente se ha producido sobre las 13,17 horas y ha dejado a un hombre de 32 años afectado por inhalación de humo. Los Bomberos, que han acudido al lugar, han extinguido el incendio y la zona está siendo ventilada.