La ROSS presenta en Sevilla su nueva temporada con Beethoven como eje y el objetivo de alcanzar los 150.000 espectadores

Archivo - Imagen archivo. La ROSS busca voces que quieran vivir la experiencia de interpretar la Novea de Beethoven en El Maestranza - ROSS - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ha presentado este jueves su 37 temporada (2026-2027), en la que la formación propone un recorrido musical diverso en el que conviven grandes obras del repertorio con nuevas propuestas, destacando la figura Beethoven en el 200 aniversario de su muerte como uno de los ejes principales y con el objetivo de seguir ampliando su base de público hasta alcanzar los 150.000 espectadores, batiendo así su propio récord.

Según ha detallado la formación en una nota, la nueva temporada, bajo el lema 'Contrastes', la nueva temporada reunirá medio centenar de programas de diversos géneros y estilos, y más de 100 conciertos entre el 17 de septiembre de 2026 y el 17 de julio de 2027.

Al acto de presentación han asistido la teniente de Alcalde, y delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez; el director Titular de la Orquesta, Lucas Macías y el director Gerente de la ROSS, Jordi Tort quien señaló que la nueva temporada recoge "una diversidad de repertorios y público", con compositores como Vivaldi, Beethoven o Mahler, que se unirán a obras contemporáneas o del siglo XX.

En ese sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que la nueva temporada de la ROSS "confirma el extraordinario momento artístico y social que vive la orquesta, convertida hoy en uno de los grandes referentes culturales de nuestra ciudad". Además, ha incidido en que la programación "demuestra la capacidad de la orquesta para combinar excelencia, innovación y cercanía al público".

La temporada se articula en torno a tres ciclos --Sinfónico, Música de Cámara y 'Feeling ROSS', que integra además las actividades educativas, familiares y participativas-- y plantea una programación que busca el equilibrio "entre tradición e innovación", combinando obras clásicas con música del siglo XX y contemporánea, y formatos habituales con propuestas más abiertas a nuevos públicos.

El secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, ha señalado que con esta "ambiciosa" temporada, la ROSS "da un paso más en su consolidación como una de las orquestas de referencia en España".

La programación, que recoge un total de 107 conciertos y actuaciones, se construye a partir del diálogo entre estilos, épocas y formas de entender la música: desde el clasicismo de Mozart, el romanticismo de Beethoven hasta autores del siglo XX como Shostakóvich, Bartók o Lutoslawski; desde grandes obras sinfónicas y corales hasta espectáculos que incorporan otros lenguajes como el flamenco o el musical.

La temporada se abrirá con la 'Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi', bajo la dirección de Lucas Macías, director titular de la ROSS, con un destacado elenco internacional formado por Masabane Cecilia Rangwanasha, Silvia Tro Santafé, Enea Scala y Marko Mimica, junto al Coro del Teatro de la Maestranza.

La programación de abono de la nueva campaña comprende 15 programas que suman un total de 30 conciertos. A lo largo del ciclo sinfónico se interpretarán también grandes títulos como 'El Mesías' de Händel, 'la Sinfonía número uno' de Mahler, 'la Sinfonía número siete' de Bruckner, 'Don Quijote' de Richard Strauss o 'Cuadros de una exposición' de Mussorgski/Ravel, junto a obras de compositores como Prokófiev, Glazunov o Wagner.

En esa línea, la programación incorpora una apuesta por la creación contemporánea con el estreno absoluto de dos obras, una del compositor Alberto Carretero y la versión sinfónica de una obra de Borja Mariño, además del estreno en España de una partitura de Ivan Karabits, reforzando la combinación entre repertorio tradicional y nuevas propuestas. A esto hay que sumar el homenaje del compositor Josep Planells al músico barroco valenciano Joan Cabanilles en su obra 'Contrafactum', y la obra 'Estructura I' del compositor David Moliner.

La temporada contará con la participación de "destacados directores" como Eun Sun Kim, Kirill Karabits, Nuno Coelho, Martyna Pastuszka o Jaume Santonja junto a los principales directores invitados, Shi-Yeon Sung y György Györiványi Ráth, además del propio Lucas Macías que dirigirá varios de los programas de abono.

En el apartado solista, la ROSS reunirá a "intérpretes de primer nivel internacional", entre ellos el violinista Frank Peter Zimmermann, el violonchelista Daniel Müller-Schott, los pianistas Alexander Gavrylyuk, Alexei Volodin o el granadino Juan Carlos Garvayo, el violinista Valeriy Sokolov o la violonchelista Anastasia Kobekina.

En el ámbito vocal destacan nombres como Saioa Hernández, que debuta en Sevilla, el regreso de Marina Rebeka, Leonor Bonilla o Enea Scala, que participarán en distintos programas a lo largo de la temporada.

El ciclo 'Feeling ROSS' volverá a ampliar los formatos tradicionales con propuestas que acercan la música a nuevos públicos, entre ellas las colaboraciones con el guitarrista y compositor José Manuel Cañizares y la voz de Marina Heredia, en el marco de la Bienal de Flamenco; el espectáculo 'Lo mejor de los musicales' con solistas del West End londinense, o la participación de la aclamada voz de Ute Lemper con su programa 'De Berlín a Broadway', en colaboración con el Teatro de la Maestranza.

También regresarán propuestas de gran formato como 'Reza Sevilla', que combina música procesional y espectáculo audiovisual por tercer año consecutivo con la producción de Manuel Marvizón y las tradicionales citas de Navidad y Año Nuevo, este último con un programa integrado por destacadas obras de opereta francesa y con el título 'Belle nuit d'amour'.

Dentro del ciclo Feeling ROSS y por tercer año consecutivo, tendrá lugar en el patio de la Montería del Alcázar un programa conmemorativo por el 150 Aniversario del nacimiento de Manuel de Falla en el que se interpretarán la danza de 'La vida breve', 'El sombrero de tres picos' y 'Noches en los jardines de España' con Javier Perianes, uno de los mejores pianistas españoles del momento, bajo la dirección de Lucas Macías.

Según ha destacado el director Gerente de la ROSS, Jordi Tort, la Orquesta ha experimentado un "notable incremento de público" en los últimos años, contando en 2025 con un total de 117.000 espectadores físicos (incluyendo la temporada de ópera y ballet), una cifra "nada desdeñable" comparada con los 70.000 espectadores físicos que tuvimos en 2024. En ese sentido, Tort ha expresado que tienen la expectativa de que el público físico para 2026 "debería llegar a los 150.000 espectadores batiendo nuestro propio récord".

La presentación de la temporada ha tenido lugar en la antigua Fábrica de Artillería de Sevilla, un espacio recuperado para la ciudad que acoge la exposición de una obra de la artista Inmaculada Salinas, autora de la imagen de temporada, perteneciente a su serie Pentagramas y realizada por encargo de la ROSS.

La venta de entradas sueltas de los conciertos que se celebrarán tanto en el Teatro de la Maestranza como en el Real Alcázar, incluidos en el ciclo 'Feeling ROSS', se abrirá este viernes 15 de mayo y los correspondientes al ciclo Sinfónico, a partir del 16 de junio. El periodo de renovación de los abonos se abrirá el 19 de mayo, y se prolongará hasta el 15 de junio. Mientras, la venta de nuevos abonos, comenzará el mismo día, pero se extenderá hasta el 10 de septiembre.

La renovación y la venta se podrá realizar tanto de manera presencial en las taquillas de Teatro de la Maestranza, vía telefónica a través del 954 56 16 69 o de forma telemática a través de la web oficial de la Sinfónica www.rossevilla.es