Salen a la venta este viernes las entradas del concierto de Omar Courtz en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

Omar Courtz - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha indicado que este viernes 27 de marzo a las 10,00 horas se pondrán a la venta las entradas para el concierto de Omar Courtz en la web www.iconicafest.com.

Según ha indicado la organización en una nota, el artista actuará el 10 de julio en la Plaza de España de Sevilla. Cantante y compositor de reggeatón, trap y R&B, Omar Courtz se ha consolidado como uno de los nombres con mayor proyección internacional tras el lanzamiento en 2024 de su primer álbum, 'Primera Musa', que alcanzó el número 1 en España y el número 2 en la lista Latin Rhythm Albums de Billboard.

El cartel de esta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest lo componen: Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Marco Carola y Paco Osuna (6 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes, Tomasito y Cervatana (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte y Andres Campo (20 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Juan Luis Guerra (5 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Yandel Sinfónico (11 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).