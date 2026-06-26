Seis detenidos por vender ropa robada en el mercadillo del Parque Alcosa de Sevilla

La Policía Nacional interviene prendas de ropa robadas en el mercadillo del Parque Alcosa de Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por vender en varios puestos del mercadillo del Parque Alcosa prendas que habían sido robadas y que, originalmente, habrían sido comercializadas en canales legales.

Según ha referido el Cuerpo en una nota de prensa, se estableció un dispositivo policial que culminó con la intervención de unas 15.000 prendas de ropa y seis personas detenidas.

Los agentes, además, han intervenido numerosos elementos vinculados al proceso de distribución y comercialización de las prendas, tales como perchas, embalajes de transporte y dispositivos de seguridad manipulados.

La mercancía fue intervenida tanto en los puestos de venta como en vehículos utilizados por los investigados, que no pudieron acreditar su procedencia legal y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Finalmente, han quedado en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, si bien no se descartan nuevas detenciones. El valor estimado de las prendas intervenidas podría alcanzar los 450.000 euros.