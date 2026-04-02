Semana Santa de Sevilla 2026: la ciudad espera impaciente su noche más especial e importante del año

Archivo - El Cristo de las Tres Caídas de Triana sale de la Capilla de los Marineros, en una reciente Madrugada. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Silencio, El Gran Poder, La Macarena, El Calvario, La Esperanza de Triana y Los Gitanos procesionarán esta madrugada de Viernes Santo a la Catedral de Sevilla y lo harán con la tranquilidad de no tener que mirar al cielo en las horas previas, nada que ver con lo ocurrido en 2024 cuando las seis cofradías se quedaron en sus templos por la lluvia. La incertidumbre y los malos pronósticos meteorológicos quedan por tanto para el recuerdo.

A medianoche se abrirán las puertas de la Basílica de la Macarena para que salga un cortejo integrado por más de 4.300 nazarenos de antifaces de terciopelo morado y verde que acompañarán al Señor de la Sentencia y a la Virgen de la Esperanza. La dolorosa fue sometida a una reciente intervención en su rostro por parte del restaurador Pedro Manzano, tras la polémica actuación de Francisco Arquillo, por lo que estuvo retirada del culto varios meses.

La centuria romana, popularmente conocidos como los 'armaos', recorrerá en la tarde de este Jueves Santo el barrio y el centro histórico y pasará por enclaves como el Hospital Virgen Macarena, el Arco, la plaza del Pumarejo, Santa Marina, el Santuario de los Gitanos, la Encarnación, el convento de Santa Ángela de la Cruz, el Ateneo y la Basílica del Gran Poder.

Poco después de las 0,30 horas se abrirán las puertas de otra basílica, la de San Lorenzo. La hermandad de El Gran Poder iniciará este año su estación de penitencia 25 minutos antes como consecuencia del adelanto en bloque de 15 minutos de la carrera oficial. El Señor, obra cumbre de Juan de Mesa, lleva la denominada túnica de los devotos y la hermandad estrena un lábaro de plata en el cortejo de la Virgen alusivo a la advocación del Mayor Dolor y Traspaso.

A las 0,45 horas, unos quince minutos antes de lo acostumbrado, desde la parroquia de San Antonio Abad saldrán los primitivos nazarenos de El Silencio, mientras que el Calvario, cuarta en la nómina del día, lo hará a las 4,05 horas de la madrugada. En torno a un millar de nazarenos de ruán negro y cinturón ancho de esparto acompañará al crucificado de Ocampo y a la Virgen de la Presentación. La hermandad estrena una bandera dedicada a San Ildefonso.

Justo después de la corporación de la Magdalena, pasará por la carrera oficial la hermandad trianera de la calle Pureza, con el Nazareno de las Tres Caídas y la Virgen de la Esperanza. La cofradía, que abrirá las puertas de la Capilla de los Marineros a las 1,20 horas, está integrada por más de 3.200 nazarenos, por lo que la corporación tendrá que formar sus tramos también desde otros cinco puntos, entre ellos, la Casa de las Columnas y el Colegio Cristo Rey.

La hermandad de los Gitanos será la última en pedir la venia en la Campana; en principio a las 6,32 horas, siempre que no haya retraso en la jornada, algo muy probable, no solo porque suele ser la tónica habitual cada madrugada de Viernes Santo, sino porque entre las seis cofradías pondrán este año más de 15.000 nazarenos en las calles.

La hermandad del Señor de la Salud, con túnica de terciopelo morado liso, y la hermosa Virgen de las Angustias, con el estreno al completo de los faldones bordados en su palio, pondrán el epílogo perfecto a la noche más esperada del año.