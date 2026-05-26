Los serenos de Sevilla inician su actividad en Pino Montano con casi una treintena de actuaciones

El delegado de Asuntos Sociales, José Luis García, con los serenos, con ocasión del inicio de su actividad en Pino Montano. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de serenos ha completado su primer fin de semana en los barrios de Pino Montano, Consolación, San Diego y Las Almenas, en el distrito Norte. En apenas tres noches de servicio, los agentes cívicos han registrado casi una treintena de intervenciones entre acompañamientos a ciudadanos y derivaciones al Cecop.

Así, el delegado de Empleo, José Luis García, ha subrayado que "los datos del primer fin de semana son muy alentadores y confirman lo que ya sabíamos por la experiencia en el resto de la ciudad: los serenos funcionan desde el primer día. Los vecinos los han recibido con los brazos abiertos, y eso es la mejor señal de que íbamos por el buen camino", informa el Consistorio en un comunicado.

"Valoramos positivamente la función disuasoria que los agentes ejercen con su mera presencia en las calles. Uno de los grandes valores de este servicio es que no hace falta que intervengan para que sean eficaces. Cuando los serenos están en la calle, determinadas situaciones simplemente no llegan a producirse. Su presencia visible es en sí misma una garantía de seguridad para los vecinos y para el espacio público", ha explicado el delegado.

Los serenos operan en 33 zonas de la ciudad cada noche, en la franja horaria de 23,00 a 7,00 horas, todos los días del año, desarrollando una labor preventiva y de proximidad que incluye acompañamientos, información a vecinos y visitantes, mediación en conflictos y actuación como primer enlace con los servicios de emergencia.

Su despliegue en estas cuatro nuevas zonas del distrito Norte supone la incorporación de más de 30.000 sevillanos a la cobertura del servicio, que cuenta ya en toda la ciudad con 64 serenos y tres coordinadores.

El edil ha concluido que "este primer fin de semana es solo el comienzo. Seguiremos de cerca la evolución del servicio en el distrito Norte y trabajaremos para que los vecinos noten cada vez más su presencia y su utilidad. El objetivo de este Gobierno municipal es claro: que los serenos lleguen a todos los barrios y vamos cumpliéndolo paso a paso".