Sevilla acoge este fin de semana la Copa del Mundo de Remo con más de 800 participantes de 37 países

Imagen de la primera jornada de la Copa del Mundo de Remo, celebrada este viernes 29 de mayo en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El campo de regatas del Guadalquivir, en el CEAR La Cartuja de Sevilla, acoge desde este viernes la Copa del Mundo de Remo 2026, que reunirá hasta el domingo a más de 800 participantes, 499 de ellos remeros de 37 países distintos de 4 continentes diferentes.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado que este fin de semana la ciudad se convierte en "la capital del mundo de remo", una cita que "inaugura el calendario de las grandes pruebas internacionales" que finalizará en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028.

En este sentido, Sanz ha señalado que "los mejores remeros del mundo" están compitiendo en "uno de los mejores campos de regatas del mundo", el río Guadalquivir, que destaca por transcurrir en pleno casco urbano de la ciudad.

Por otro lado, el primer edil ha celebrado los "excelentes resultados" obtenidos por los deportistas españoles y en particular por los seis sevillanos participantes, que han clasificado en las cuatro embarcaciones en las que compiten para las semifinales del sábado.

La primera prueba del circuito internacional World Rowing 2026, que tendrá continuidad en Bulgaria y Suiza a mediados y finales de junio, respectivamente, ha comenzado con seis de los ocho botes de la Selección española superando la primera ronda y clasificándose de esta manera a las semifinales del sábado y los otros dos, para los cuartos de final, celebrados igualmente en el estreno.

De estos, uno de los españoles ha obtenido la clasificación para seguir optando al podio, quedando relegado el restante para la final C, que decidirá los puestos entre el 13 y el 18 clasificado.

PARTICIPACIÓN SEVILLANA

El primer bote con presencia hispalense en competir ha sido el dos sin timonel de Lidia Florido y Amanda Gil, que acabado su serie en segunda posición y clasificadas directamente para las semifinales del sábado.

Por su parte, el dos sin timonel masculino de los diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García se ha impuesto en su serie y han clasificado también por tiempos para la siguiente ronda.

Asimismo, las embarcaciones del cuatro sin timonel, Jorge Knabe, y el cuatro scull, Gonzalo García, han finalizado ambas en tercera posición de sus respectivas series, clasificando, en esta ocasión por tiempos para semifinales.

De esta manera, la participación de los sevillanos el sábado en semifinales comenzará a las 11,27 horas con el dos sin timonel femenino de Amanda Gil y Lidia Florido; a continuación, a las 11,37 horas competirá el dos sin masculino de Jaime Canalejo y Javier García; mientras el cuatro sin timonel de Jorge Knabe tiene su salida prevista a las 12,11 horas y por último competirá el cuatro scull de Gonzalo García, a las 12,21 horas.

La cobertura televisiva de la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 comenzará este sábado con las semifinales y continuará el domingo con la retransmisión de las Finales A, además de contar con acceso gratuito para las gradas.