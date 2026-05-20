Sevilla presenta un nuevo plan financiero por incumplir la regla de gasto: "Estamos dispuestos a asumir ese coste"

El delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles, 20 de mayo, que presentarán un nuevo plan económico-financiero, al que están obligados por ley, al incumplir la regla estatal de gasto y de sostenibilidad presupuestaria. "Tenemos un desajuste, que implica la necesidad de ese plan, pero la salud financiera del Consistorio es buena".

Así lo ha expresado el delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno, en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento. "Hemos sobrepasado la regla de gasto en 95 millones y la de estabilidad, en 25,1 millones de euros". Ello se debe, ha añadido el concejal, al hecho de incrementar "de manera notable" el nivel de ejecución de las inversiones, "como ningún gobierno local ha hecho antes".

En este sentido, es un coste que el equipo de gobierno está "dispuesto a asumir". En 2022, ha abundado al respecto, el Ayuntamiento se gastó 806 millones, y el pasado año, 989 millones.

El plan ya ha sido presentado a los grupos de la oposición, antes de que sea llevado a la Junta de Gobierno Local este viernes. No obstante, Bueno ha remarcado que el plan no contempla "ni reducción del gasto público ni subida de impuestos; es más, se allana el camino para sucesivas bajadas".

Bueno también ha remarcado la idea de que existe un remanente de tesorería de 62,3 millones de euros y que la 'deuda viva' se sitúa en el 9,3%, "cuando se permite llegar al 70 y Barcelona, por ejemplo, está en el 40", sin olvidar que el periodo medio de pago a proveedores está fijado en 27,3 días, "muy por debajo del límite que permite la ley".

Todas estas cuestiones han llevado al portavoz del Gobierno Local a asegurar que, pese a todo, existe "músculo financiero" y que, si se ha llegado a esta situación es por la no aprobación de la tasa de basura, " un importe que tenemos que abonar sí o sí" y la de telefonía, "que tampoco se está cobrando porque está recurrida".

El nuevo plan prevé, además, la aprobación de la citada tasa de residuos urbanos, la simplificación burocrática en la vía de ingresos.