Sevilla Quiere Metro lanza un 'SOS' en Bruselas por la red de metro

Los integrantes de Sevilla Quiere Metro, en Bruselas, donde han desarrollado una agenda de trabajo con instituciones europeas y los principales grupos políticos acerca de la situación del área metropolitana. - SEVILLA QUIERE METRO

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana Sevilla Quiere Metro ha desarrollado en Bruselas una intensa agenda institucional en la que ha trasladado a las instituciones europeas y a los principales grupos políticos la situación del área metropolitana de Sevilla, "marcada por una carencia estructural de infraestructuras de transporte de alta capacidad", como el metro.

La jornada comenzaba con una reunión de trabajo con la Dirección General de Fondos Regionales de la Comisión Europea (DG Regio), en la que la Sevilla Quiere Metro pudo constatar que la Comisión Europea "es plenamente consciente del grave problema" al que nos enfrentamos en Sevilla, afirma el colectivo en un comunicado.

En la reunión mantenida, DG REGIO "mostró claramente su alto nivel de conocimiento" sobre el estado de las infraestructuras en Sevilla: "la Comisión Europea conoce perfectamente los avances, y de hecho, está monitorizando el progreso del tramo norte de la linea 3, la parte que ahora mismo está cofinanciando", afirma la entidad ciudadana.

En este contexto, la Comisión Europea trasladó un "mensaje de confianza" acerca de la ejecución de este primera mitad, cuya llegada al Prado se sitúa en el horizonte de 2030. Asimismo, la Comisión Europea puso de manifiesto "la incertidumbre existente en torno a las futuras prioridades de la política de cohesión europea que pudieran servir para la cofinanciación del resto de tramos y líneas: ahora mismo se están preparando la arquitectura y el reglamento del siguiente programa operativo que cumpla las funciones que actualmente cumplen los fondos Feder", añaden desde Sevilla Quiere Metro.

A continuación, Sevilla Quiere Metro se dirigió al Parlamento para mantener encuentros con representantes de los dos principales grupos políticos españoles en el Parlamento Europeo, Lina Gálvez (PSOE) y Juan Ignacio Zoido (PP), con quienes compartió el diagnóstico de la situación, así como el contexto actual de incertidumbre respecto a la arquitectura y reglamento de los fondos europeos y los trabajos de negociación que se están haciendo ahora para asegurar en el futuro los fondos europeos que financien la construcción de infraestructuras.

Asimismo, la asociación contó con el acompañamiento institucional del equipo de Catalina de Miguel, delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, "reforzando la coordinación entre sociedad civil e instituciones". En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el vicepresidente de Sevilla Quiere Metro, Enrique de Álava, trasladó "la singularidad" del caso de Sevilla.

Durante su intervención, y en relación con la financiación europea, subrayó que "los recursos de cohesión actualmente asignados a nuestra región no bastan para resolver un déficit de infraestructuras metropolitanas que llevamos décadas arrastrando en el área metropolitana de Sevilla; si queremos completar una red de metro para un área urbana funcional de más de 1,5 millones de habitantes, será necesario explorar instrumentos adicionales y nuevas fórmulas de financiación".

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Tras la intervención de Sevilla Quiere Metro, intervino la Comisión Europea que, al igual que en ocasiones anteriores, reconoció la importancia de los argumentos mencionados por Sevilla Quiere Metro en su defensa de la red de metro. En este contexto, destacó que el actual programa del Feder financia la Línea 3 Norte, un proyecto de gran envergadura, en el que constata avances significativos gracias al estrecho seguimiento que realiza de las obras.

Asimismo, recordó que la política de cohesión atiende a múltiples prioridades, no solo al transporte, y es de gestión compartida, por lo que la priorización de proyectos y la asignación de nuevos fondos dentro del marco vigente (Programa 2021/2027) corresponden a las autoridades españolas y andaluzas.

"Un hecho especialmente destacable es que la Comisión Europea valoró positivamente el avance del resto de los proyectos de la red (línea 3 sur, línea 2), señalando al respecto: "Creemos que es muy buena idea lo que ustedes apuntan: conseguir que estos proyectos alcancen su madurez y que los estudios de viabilidad se completen, de forma que en un futuro próximo puedan también ser beneficiarios de financiación europea", indicó el representante de la CE en la Comisión de Peticiones, abunda el comunicado.

En este contexto, desde Sevilla Quiere Metro se considera fundamental terminar el proyecto constructivo del tramo sur "a la mayor brevedad posible", y finalizar el estudio de alternativas de la línea 2 en plazo, cuyo contrato termina en octubre de este año, "de forma que podamos estar preparados ante futuras líneas de financiación europeas".

DEBATE POLÍTICO

Tras la intervención de la Comisión Europea, hubo un debate político con la intervención de Juan Ignacio Zoido (PP), Marta Serrano (PSOE), Juan Carlos Girauta (VOX) y Alvise Pérez (SAF). Todos coincidieron "en la necesidad de acelerar un proyecto que acumula un retraso de décadas", en un foro con "una gran concordia en torno al proyecto".

En el turno final de réplica, Enrique de Álava agradeció la sensibilidad mostrada por los distintos grupos políticos, destacando su comprensión ante una situación que genera una "pobreza de transporte sostenida durante generaciones" en el área metropolitana de Sevilla.

Álava expresó la necesidad de que la financiación europea, ahora que las obras están en pleno desarrollo, "no se interrumpa, sino que continúe". En este sentido, puso de relieve "el cambio en las prioridades europeas y la oportunidad que ello supone para explorar nuevas vías de financiación".

Finalmente, quiso dejar claro que "no se solicita un trato excepcional, sino una respuesta proporcionada a una situación que no es, en absoluto, estándar, y que la región de Andalucía no puede resolver sola".