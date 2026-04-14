Sevilla se reúne en Florida con directivos de American Airlines y del aeropuerto de Miami para abordar el vuelo directo

Delegación sevillana reunida en Miami con responsables de aerolíneas y del aeropuerto para abordar la conexión directa con Estados Unidos. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha desarrollado en Miami una "intensa agenda de reuniones institucionales y empresariales" con el objetivo de avanzar en la consecución de una conexión aérea directa entre Sevilla y Estados Unidos, considerada "estratégica" para el "posicionamiento internacional" de la ciudad.

La delegación, encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha mantenido encuentros de "alto nivel" con responsables de compañías aéreas, infraestructuras aeroportuarias y operadores turísticos de referencia en el mercado norteamericano. En esta misión comercial ha participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, según detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En este contexto, Angie Moreno ha destacado que Sevilla está "en el mejor momento de su historia para dar el salto al largo radio". "Contamos con un aeropuerto en pleno crecimiento, con cifras récord y una demanda real y creciente con Estados Unidos que hace viable esta conexión directa".

La reunión principal ha tenido lugar en las oficinas de American Airlines en Florida, donde la delegación sevillana ha mantenido un encuentro de trabajo con la jefa de ventas de la compañía, Marvin Álvarez Ochoa y su equipo. Durante esta reunión, se han trasladado los "sólidos argumentos" que posicionan a Sevilla como una oportunidad estratégica dentro de la red de la aerolínea, especialmente en relación con una posible conexión con Nueva York.

No en vano, el aeropuerto de Sevilla ha cerrado 2025 con un récord histórico de 9,7 millones de pasajeros, superando el crecimiento medio de la red nacional, y prevé continuar esta tendencia en 2026, con más de 11 millones de asientos ofertados y una conectividad que alcanzará 95 aeropuertos en 23 países. A ello se suma su papel como principal nodo logístico de carga aérea en Andalucía, con más de 11.700 toneladas gestionadas.

Asimismo, la delega de Turismo y Cultura ha mantenido un encuentro con el director general del Aeropuerto Internacional de Miami, Ralph Cutié, con quien se han analizado las oportunidades de colaboración entre ambos aeropuertos y el papel de Miami "como puerta de entrada al mercado americano y latinoamericano".

En este sentido, Angie Moreno ha subrayado que "Miami es un socio natural para Sevilla en el desarrollo de esta estrategia. Compartimos una clara vocación internacional y un posicionamiento como destinos de alto valor turístico, cultural y económico".

La agenda de trabajo se ha completado con una reunión con Olga Ramudo, Senior Vice President de Express Travel y Gray David Travel, asesora del Gobierno estadounidense en materia turística y "figura clave" en la proyección de Miami como 'hub' internacional. Este encuentro ha permitido reforzar la interlocución con el sector turístico estadounidense y analizar las tendencias de demanda hacia destinos como Sevilla.

Actualmente, la demanda entre Sevilla y Estados Unidos alcanza los 146.000 pasajeros anuales, con un crecimiento del 48% respecto a 2022 y una distribución homogénea a lo largo del año, lo que evidencia un mercado estable y con alto potencial. En este contexto, Nueva York se posiciona como el principal destino no servido, con cerca de 27.000 pasajeros anuales y un notable crecimiento en 2026.

"Estamos trabajando con una visión a medio y largo plazo, de la mano del sector privado y con una estrategia clara: atraer rutas sostenibles, diversificar mercados y consolidar a Sevilla como puerta de entrada al sur de Europa", ha señalado la delegada.

El Ayuntamiento de Sevilla, en coordinación con el Grupo de Conectividad Aérea, mantiene así su compromiso con el desarrollo de nuevas rutas internacionales, acompañando a las aerolíneas con análisis de mercado, apoyo promocional y colaboración público-privada, ha concluido Angie Moreno.