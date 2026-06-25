Sindicatos insisten en la prevención y piden investigar la muerte de un trabajador golpeado por un caballo en Sevilla

Archivo - Concentración en Sevilla por muertes en el trabajo en Sevilla - CCOO SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han lamentado la muerte de un hombre de 54 años en la mañana de este jueves, 25 de junio, en La Rinconada (Sevilla) tras ser golpeado por un caballo en una hacienda de la localidad mientras trabajaba al cuidado de los animales, misma vez que han insistido en la importancia de la prevención y han pedido investigar el caso.

En un comunicado, UGT Sevilla ha exigido "una investigación exhaustiva de lo ocurrido", mientras que el secretario de salud laboral de UGT Sevilla, José Armando Rodríguez, ha indicado que "cada vez que una persona trabajadora realiza una actividad laboral, la misma lleva aparejados unos riesgos que, idealmente, hay que eliminar".

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha insistido en "la importancia de medidas preventivas como la formación, señalización y la separación de todas las tareas que se van a desarrollar en los centros de trabajo, y más cuando se tiene que tener en cuenta la conducta imprevisible de los animales".

En contexto, la víctima trabajaba en el cuidado de los animales cuando se ha bajado del coche de caballos, uno de ellos se ha desbocado y ha arrollado al varón, que ha quedado atrapado.