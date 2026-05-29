El Teatro de la Maestranza de Sevilla lanza este lunes sus nuevos abonos y paquetes para la temporada 2026-2027

Archivo - Imagen del interior del Teatro de la Maestranza de Sevilla. - GUILLERMO MENDO - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla abrirá el próximo lunes, 1 de junio, la venta de sus nuevos abonos y paquetes para la Temporada 2026-2027, una propuesta diseñada para que cada espectador pueda disfrutar de una experiencia cultural a medida, con ventajas exclusivas, descuentos especiales y acceso preferente a las mejores localidades.

La nueva oferta incluye los abonos de Ópera, Danza y Gran Selección, además de los paquetes temáticos y el atractivo Paquete Mixto, una de las fórmulas más flexibles y demandadas por el público, según ha detallado la institución en una nota.

Entre las principales novedades destaca precisamente este Paquete Mixto, que permitirá crear una programación personalizada eligiendo un mínimo de cuatro espectáculos y beneficiándose de un 10% de descuento. Además, quienes opten por esta modalidad podrán acceder antes que nadie a algunas de las mejores localidades disponibles, adelantándose a la venta de entradas sueltas.

Las entradas podrán corresponder a diferentes zonas del Teatro según disponibilidad. Quedan excluidos Proyecto LUNA, los preestrenos para jóvenes y las funciones dirigidas a centros educativos.

Asimismo, el Teatro Maestranza ha resaltado que la temporada volverá a apostar por sus grandes citas líricas con el Abono de Ópera, que reúne los cinco títulos programados y ofrece condiciones preferentes, así como descuentos adicionales para otros espectáculos líricos de la programación.

Para quienes prefieren disfrutar de la cultura durante el fin de semana, el Teatro presenta el Abono Ópera Fin de Semana, especialmente pensado para facilitar la asistencia a personas de otras localidades.

La danza tendrá también un lugar destacado con el Abono de Danza, que incluye seis grandes espectáculos de la temporada con un 10% de descuento, mientras que los amantes de la música podrán disfrutar del Abono Gran Selección, compuesto por ocho conciertos y cuatro recitales de piano protagonizados por reconocidas orquestas y prestigiosos pianistas internacionales, también con un 10% de descuento sobre el precio habitual de las entradas.

Tanto los abonos como los paquetes estarán disponibles en la web y taquilla del propio Teatro. Con esta nueva propuesta de abonos y paquetes, el Teatro de la Maestranza reafirma su apuesta por "una programación diversa, accesible y flexible, pensada para acercar la cultura a todos los públicos y convertir cada visita al Teatro en una experiencia única".