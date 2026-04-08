Trece entidades sociales reclaman que el Puente de Hierro de Sevilla se recupere como pasarela sobre el río

Archivo - Vista del Puente de Hierro en una imagen de archivo. - PLANUENTE - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trece entidades de Sevilla --entre ellas, la asociación para la conservación del Puente de Alfonso XIII (Planuente), la asociación de defensa del patrimonio (Adepa), el colectivo de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico Ben Baso, Ecologistas en Acción y Velázquez por Sevilla-- han reclamado este miércoles la recuperación del conocido como Puente de Hierro como pasarela sobre el río Guadalquivir, una infraestructura que este lunes cumplía un siglo de vida.

Esos colectivos vienen reivindicado la restauración de este "monumento insigne" de Sevilla desde hace tres décadas (1996-2026), "que es lo que se prometió a la ciudad en 1997". "Lamentamos que la Junta de Andalucía todavía no lo haya declarado Bien de Interés Cultural (BIC), pese a que nuestra asociación lleva solicitándolo desde antes incluso de su demolición y su eliminación de su entorno original", apuntan desde Planuente en un comunicado.

Las entidades firmantes insisten en el rechazo a que el puente basculante de Alfonso XIII, construido con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929, propiedad del Puerto de Sevilla e instalado en una parcela colindante a la avenida de las Razas, sea utilizado como un espacio escénico sobre la lámina de agua, acogiendo de ese modo un teatro.

Al respecto, este lunes se presentaba la 'Plaza del Puente de Alfonso XIII' situada en el entorno donde se ubicaba, coincidiendo con el centenario de su inauguración. En este sentido, la Corta de Tablada y el Puente de Hierro supusieron una transformación para el Puerto, fruto de la visión de los ingenieros Moliní y Branckenbury.

El Puente de Alfonso XIII se convirtió en una pieza esencial para conectar la ciudad y garantizar el funcionamiento del nuevo puerto. Su carácter levadizo lo hizo especialmente versátil, ya que era capaz de conciliar la navegación, el tráfico urbano y el ferrocarril.