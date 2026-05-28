UGT y CCOO anuncian jornadas de huelga en el sector logístico de Sevilla en junio por "bloqueos" en las negociaciones

Manifiestación en Sevilla de UGT y CCOO. Imagen de archivo. - CCOO-UGT SEVILLA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han anunciado este jueves la convocatoria de varias jornadas de huelga en el sector logístico de la provincia de Sevilla tras un "bloqueo" en la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Operadores Logísticos.

Así, según ha detallado el UGT en una nota de prensa, los próximos 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de junio serán convocadas jornadas de huelga debido a una propuesta presentada por la patronal que, a juicio de los sindicatos, es "insuficiente y alejada de la realidad" de los trabajadores del sector.

En este sentido, UGT ha remarcado que el convenio provincial es "uno de los más débiles de Andalucía" pese a ser "un sector estratégico que funciona las 24 horas del día y que resulta esencial para el abastecimiento, el transporte y la actividad económica".

Asimismo, han lamentado que la patronal "ni siquiera haya querido entrar a negociar mejoras sociales y laborales planteadas durante la mesa negociadora".

"El sector logístico merece respeto. Merece salarios justos, condiciones laborales dignas y un convenio que esté a la altura del esfuerzo diario de miles de trabajadores y trabajadoras", ha concluido el sindicato.