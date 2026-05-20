UGT Sevilla valora la "creación de trabajo" tras el anuncio del nuevo centro Airbus pero pide formación especializada

El secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, y el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, en la presentación de Airbus - UGT

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha valorado positivamente la noticia dada por Airbus, que abrirá a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo, dado que "repercutirá en un incremento" de los puestos de trabajo en la industria andaluza, aunque ha pedido "formación especializada" para los futuros profesionales.

"Felicitamos la iniciativa, pues hay que tener en cuenta la necesidad de empleo que tienen tanto la provincia como la comunidad en el sector aeronáutico, un sector en expansión que va a traer carga de trabajo para muchas empresas", ha destacado en un audio remitido a medios el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo.

Así, ha subrayado que ello repercutirá en la creación de "puestos de trabajos de calidad, puestos de trabajo estables y con buenos salarios".

No obstante, Saucedo ha resaltado la necesidad de "formación aeronáutica específica para los puestos que se van a generar". "No nos podemos permitir el lujo de que los trabajadores futuros de estas inversiones no sean de la provincia de Sevilla o de Andalucía. Hace falta formación profesional para este sector", ha incidido.

Por su parte, el secretario General de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha incidido en la importancia de esta decisión de Airbus que "seguro que no se ha tomado de forma aleatoria, sino por la trayectoria de Sevilla, y Andalucía, en la construcción de aviones seguros y con la excelencia que requiere la industria aeronáutica de última generación".