La Universidad de Sevilla aprueba el teletrabajo tras un proceso participativo y consensuado con la comunidad educativa

Archivo - Fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla como imagen de recurso. - US - Archivo

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado la normativa de teletrabajo y cinco nuevas titulaciones internacionales. Durante la celebración de la sesión de este órgano, la gerente ha presentado la situación económica de la institución.

La US ha aprobado la nueva normativa reguladora del teletrabajo para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, culminando así un proceso que respondía a uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno, informa en un comunicado.

Tras la negociación del texto con la representación de los trabajadores, la propuesta fue sometida a un período de audiencia pública abierto a toda la comunidad universitaria, con el objetivo de recoger sugerencias y alegaciones que contribuyeran a mejorar su regulación.

El proceso ha contado con la participación activa de 38 personas, que han presentado un total de 102 alegaciones. Las aportaciones compatibles con el objeto de la norma y su marco jurídico de aplicación han sido incorporadas al texto definitivo, enriqueciendo y consolidando una normativa más ajustada a las necesidades reales del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.

Con esta normativa, la Universidad apuesta por el teletrabajo como una herramienta orientada a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, optimizar el tiempo de trabajo y reforzar la autonomía profesional. Asimismo, esta modalidad contribuye a avanzar hacia un modelo más sostenible, mediante la reducción de desplazamientos y del impacto ambiental asociado.

La implantación del teletrabajo irá acompañada de medidas específicas de planificación y formación, así como de mecanismos dirigidos a garantizar la protección de datos, la seguridad de la información y la prevención de riesgos laborales.

El sistema establece dos modalidades de teletrabajo: una modalidad general y otra especial, prevista para supuestos vinculados a la conciliación familiar y laboral, motivos de salud o situaciones excepcionales. Se desarrollará a través de programas específicos adaptados a las características y necesidades de cada unidad administrativa, con una orientación basada en objetivos y en la mejora continua de los procesos.

Además, se prevén planes individualizados para atender circunstancias personales relacionadas con la conciliación o con situaciones de salud. La normativa contempla también la posibilidad de activar el teletrabajo en contextos de crisis o circunstancias extraordinarias, garantizando en todo momento la continuidad y calidad del servicio público universitario.

Con carácter general, el personal podrá acogerse al teletrabajo al menos un día a la semana, con posibilidad de ampliación en función de la evaluación del cumplimiento de tareas y objetivos establecidos. Los días preferentes para el desarrollo de esta modalidad serán lunes, martes, miércoles y jueves.

Con esta iniciativa, la US reafirma su compromiso con la modernización de la gestión universitaria, la mejora de las condiciones laborales de su personal y la adaptación a un entorno de trabajo más flexible, eficiente y sostenible, añade el comunicado.

DOBLES TITULACIONES INTERNACIONALES

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado cinco nuevas titulaciones internacionales, fortaleciendo así el sello de identidad de la Universidad de Sevilla, la oferta académica internacional.

En la Escuela Politécnica Superior, el Máster Universitario en Diseño e Ingeniería de Productos e Instalaciones Industriales en Entornos PLM y BIM, Especialidad en Diseño e Ingeniería de Productos Industriales en Entornos PLM, por la Universidad de Sevilla, y Laurea Magistrale Mechanical Engineering, otorgado por Università degli Studi della Tuscia (Italia).

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Máster Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior, por la US y Magíster en Contabilidad y Auditoría, por la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) (UNL).

En la Facultad de Comunicación, el Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política, por la US, y la Laurea Magristrale Scienze della Comunicazione Pubblica, D'Impresa e Publicitá, por la Università degli Studi di Palermo (Italia).

En la Facultad de Geografía e Historia, el Máster Universitario de Estudios Históricos Avanzados (Especialidad de Historia Moderna y Especialidad de Historia Contemporánea), por la US, y Master Universitario mention Histoire, Civilisations, Patrimoine - parcours Histoire des mondes ibériques et ibéro-américains, por la Universidad de Tolouse Jean Jaurè (Francia) (UT2J).

En lo que a esa quinta doble titulación se refiere, en la Facultad de Química / Escuela Internacional de Posgrado, el Grado en Química y Máster Universitario en Estudios Avanzados en Química o Máster Universitario en Ciencias y Tecnología de Nuevos Materiales, por la US, y Diplôme d'Ingénieur Chimie - Génie des Procédés / Grade de Master, por la Ècole d'Ingénieurs en Chimie et Sciences du Numérique de Lyon (Francia).