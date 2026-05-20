La Universidad de Sevilla celebra los 40 años de Andalucía en Europa con una exposición en el Rectorado

Exposición itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación', en el Patio de la Fuente del Rectorado. - US

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla y Europe Direct Sevilla presentan, en el marco de la Semana Europea de Sevilla, la exposición itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación', una iniciativa impulsada en el seno de la Red de Información Europea de Andalucía.

La muestra, que puede visitarse del 19 al 29 de mayo en el Patio de la Fuente del Rectorado, tiene como objetivo poner en valor el impacto del proceso de integración europea en el desarrollo político, social y económico de Andalucía, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, informa en un comunicado.

La exposición visita distintos municipios andaluces a través de los puntos de información europea que integran la Red de Información Europea de Andalucía y propone un itinerario visual y documental por los principales hitos de la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea y su posterior participación activa en el proyecto europeo.

Con esta iniciativa se pretende acercar a la ciudadanía este momento clave de la historia reciente, reafirmando el compromiso de la Red de Información Europea de Andalucía con la divulgación y la reflexión sobre el papel de Andalucía en Europa. Asimismo, la muestra ofrece un espacio de conocimiento y análisis sobre cuatro décadas de integración, crecimiento y transformación compartida.

La programación de la exposición se completa el próximo 21 de mayo con una jornada de actividades institucionales y divulgativas en el Rectorado de la US, centradas en el papel de Andalucía en el proyecto europeo y en los retos de futuro de la Unión Europea.

La jornada comienza a las 17,00 horas con el acto institucional de inauguración de la muestra, en la que intervienen José Enrique Millo Rocher, secretario general de Acción Exterior y Unión Europea de la Junta de Andalucía y presidente de la Red de Información Europea de Andalucía, y Carmen Vargas Macías, rectora de la Universidad de Sevilla.

Posteriormente, a partir de las 17,30 horas, se celebra la entrega de los premios al personaje o proyecto europeo del mes de Sevilla de la Red de Información Europea de Andalucía.

Y a partir de las 18,00 horas, Mikel Landabaso, director del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en Sevilla, y Johan Stierna, asesor científico senior del JRC imparten la conferencia 'Capitalismo, sostenibilidad y democracia'.

La celebración de esta exposición refuerza el compromiso del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla y Europe Direct Sevilla con la promoción de los valores europeos, la difusión de las políticas e iniciativas de la Unión Europea y el acercamiento de las instituciones europeas a la ciudadanía y a la comunidad universitaria sevillana.