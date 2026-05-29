La Universidad de Sevilla cifra su impacto socioeconómico en 2.663 millones de euros y casi 25.000 empleos en su entorno

La rectora de la US, Carmen Vargas (centro), la presidenta del Consejo Social, Mercedes León y del catedrático de Administración de Empresas y Marketing, Francisco J. Acedo, en la presentación del Estudio sobre el Impacto Socioeconómico en su entorno - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha cifrado su impacto socioeconómico en 2.663 millones de euros y casi 25.000 empleos, según su 'Estudio sobre el Impacto Socioeconómico en su entorno', en el que constatan que genera más de seis euros de riqueza por cada euro de financiación pública y que se recupera esa inversión "en apenas cuatro años".

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la actividad de la US genera un impacto económico de "gran magnitud" en la economía regional, consolidándose como "uno de los principales agentes económicos de su entorno".

Entre los resultados más significativos, el informe ha mostrado la capacidad de la institución para "fijar talento en su entorno", dado que alrededor del 80 por ciento de sus egresados permanece en Sevilla desempeñando trabajos cualificados, lo que garantiza que la inversión pública en formación "revierta directamente en el tejido productivo local".

Asimismo, el estudio ha evidenciado el impacto en términos de oportunidades y renta, puesto que la obtención de un título universitario supone un incremento salarial medio cercano al 93 por ciento "respecto a quienes cuentan únicamente con estudios secundarios", cifra que supera el 111 por ciento en el caso de las mujeres.

En esta línea, la rectora de la US, Carmen Vargas, ha subrayado durante la presentación que el alcance de la institución va "mucho más allá de sus campus" y que "forma parte de la vida cotidiana de Sevilla y de Andalucía", debido a su presencia en empresas, hospitales, centros educativos y proyectos de innovación.

Además, la rectora ha hecho énfasis en que la universidad no solo es "aulas o titulaciones", que es equivalente a "investigación que mejora vidas, transferencia de conocimiento, actividad cultural, internacionalización y creación de oportunidades", así como ha reivindicado el papel de las universidades públicas en la "transformación social y económica".

RETORNO ECONÓMICO Y SOCIAL

El acto ha estado marcado por la intervención de la presidenta del Consejo Social de la US, Mercedes León, quien ha puesto el acento en el significado de los datos y en la necesidad de trasladarlos con claridad a la ciudadanía. "La Universidad no es un gasto; es una de las mejores inversiones que puede hacer una sociedad", ha defendido.

En ese sentido, ha insistido en que "la Universidad de Sevilla devuelve a la sociedad mucho más de lo que recibe", y ha concretado que el retorno no es solo económico, sino también social. "Cada euro invertido en un estudiante retorna multiplicado en talento, en empleo y en prosperidad compartida", ha afirmado.

Por otro lado, el estudio ha sido coordinado por el catedrático de Administración de Empresas y Marketing, Francisco José Acedo, al frente de un equipo investigador especializado que ha desarrollado un análisis exhaustivo del impacto universitario.

Así, tanto la rectora como la presidenta del Consejo Social han coincidido en destacar el trabajo del equipo investigador, que tal y como ha celebrado Vargas, "permiten explicar con datos el valor real de la Universidad en la sociedad". "No hablamos solo de una institución académica, hablamos de Sevilla, de Andalucía y de futuro", ha subrayado León.