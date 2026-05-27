La Universidad de Sevilla inaugura este jueves una exposición que acerca genética y medicina personalizada al arte

Imagen de la Exposición 'Aster+S > ART ^ Genetics', que mezcla la genética y la medicina personalizada al arte contemporánea, organizada por la US - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla inaugura este jueves, a partir de las 19,00 horas, una exposición, bajo el título 'Aster+S > ART ^ Genetics' en la que relaciona ciencia, arte y sociedad, en una propuesta interdisciplinar que estará abierta al público hasta el 11 de junio en la Fundación Aparejadores y COATS de Sevilla.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la muestra invita a imaginar "cómo la genética y la medicina personalizada están transformando el presente" y cómo "podrían redefinir el futuro de la humanidad". El horario será de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de lunes a miércoles de 16,30 a 19,30 horas.

En la misma, se reúne una serie de obras concebidas "a partir de seis grandes cartografías científicas de lo vivo", como el big data sanitario, la edición génica, la bioinformática clínica, el cáncer hereditario, la genómica reproductiva y los datos del mundo real, que serán introducidos a través de lenguajes visuales y "experiencias sensoriales accesibles para el público".

Además, el proyecto incorpora una perspectiva de género que reivindica el legado de "figuras fundamentales en la historia de la genética y la biomedicina", como Henrietta Lacks y Rosalind Franklin, así como las "aportaciones revolucionarias" de Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, en el desarrollo de la tecnología Crispr, una herramienta de edición genética "revolucionaria" que permite cortar, modificar o reemplazar secuencias específicas de ADN de forma "rápida, económica y precisa".

En este sentido, la exposición es el resultado de un proceso de co-creación desarrollado por equipos interdisciplinares de estudiantes de la Universidad de Sevilla, quienes han diseñado artefactos creativos inspirados en las "semillas científicas" propuestas por el doctor Guillermo Antiñolo Gil, para explorar "de manera colectiva", los retos éticos, sociales y científicos vinculados al avance de la genética contemporánea.