La Universidad de Sevilla renueva los liderazgos en Matemáticas, Ingeniería Informática y Comunicación

María de los Ángeles Rodríguez Bellido, Luis Navarrete Cardero y María Carmen Romero Ternero, en la toma de posesión como responsables de Matemáticas, Comunicación e Ingeniería Informática, respectivamente. - US

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) inicia una nueva etapa institucional con la toma de posesión de María de los Ángeles Rodríguez Bellido como nueva decana de la Facultad de Matemáticas, María Carmen Romero Ternero como directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y José Luis Navarrete Cardero como decano de la Facultad de Comunicación, estos dos últimos, renovando como responsables de centro.

Los nuevos equipos de dirección afrontan el reto de consolidar modelos académicos adaptados a las transformaciones tecnológicas, científicas y sociales que atraviesan la educación superior, destaca la institución universitaria en un comunicado.

La docente María de los Ángeles Rodríguez Bellido se convierte en la nueva decana de la Facultad de Matemáticas. Profesora del área de Análisis Matemático e investigadora especializada en ecuaciones en derivadas parciales, cuenta con una sólida trayectoria científica internacional y más de medio centenar de publicaciones académicas.

Ha desarrollado estancias de investigación en universidades y centros científicos de Francia, Brasil, Chile, Colombia, República Checa y Túnez, además de formar parte activa del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (IMUS).

Su proyecto para la Facultad de Matemáticas apuesta por actualizar la oferta formativa y reforzar la proyección internacional del centro. Entre las principales líneas de actuación figuran la implantación del Máster Universitario en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos, la revisión del Grado en Estadística y Ciencia de Datos y la ampliación de acuerdos académicos con universidades extranjeras.

Asimismo, su equipo pretende trabajar por el acceso preferente al MAES (Máster Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas) en la especialidad de Matemáticas por parte de los egresados, mejorar las infraestructuras y la accesibilidad del edificio y fomentar la inclusión mediante una comisión específica de diversidad e igualdad.

La rectora de la US, Carmen Vargas, ha destacado la larga trayectoria dedicada a la gestión universitaria de Rodríguez Bellido y ha querido tener un especial agradecimiento para el anterior decano, Alfonso Carriazo, por su "lealtad institucional y "la vocación de servicio" que ha caracterizado su tiempo al frente de la facultad.

MARÍA CARMEN ROMERO TERNERO

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, María Carmen Romero Ternero continuará al frente de la dirección tras ser reelegida para un nuevo mandato. Profesora del Departamento de Tecnología Electrónica, desarrolla su investigación en ámbitos como la inteligencia artificial responsable aplicada a la salud, el diseño centrado en las personas y la seguridad de la información.

En su discurso, Vargas ha destacado los importantes proyectos tanto para la US como para la cita Escuela Técnica llevados a cabo durante su anterior mandato, como el Grado en Ingeniería Informática-Inteligencia Artificial con mención dual o el fortalecimiento de la movilidad nacional e internacional del estudiantado.

Entre los objetivos para esta nueva etapa destacan la creación del Grado en Ingeniería Informática-Ciberseguridad, previsto para 2027/2028, la incorporación de tecnologías emergentes como la computación cuántica a los planes de estudio y la elaboración participativa de un marco ético sobre el uso de la inteligencia artificial en la formación universitaria.

La directora también ha subrayado la importancia de mejorar la habitabilidad y la inclusión en el campus mediante nuevas zonas de convivencia, baños inclusivos, servicios adaptados y una futura red de egresados y egresadas orientada a favorecer la empleabilidad y el vínculo profesional con el estudiantado.

LUIS NAVARRETE CARDERO

En la Facultad de Comunicación, Luis Navarrete Cardero renueva su mandato tras haber sido reelegido en mayo de 2026. Profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, su trayectoria académica se ha centrado en los estudios sobre videojuegos, ludonarrativa y narrativa audiovisual contemporánea. Además de su labor investigadora y docente, cuenta con experiencia profesional en la industria del videojuego y dirige el Grupo de Investigación en Comunicación Audiovisual y Videojuegos (TIC-237).

"Quienes han trabajado con él conocen su capacidad de diálogo y cercanía", ha asegurado la rectora, al tiempo que ha resaltado su capacidad para replantear los planes de estudio de la Facultad. De cara al periodo 2026-2032, el decano plantea una hoja de ruta en la que figura la creación de un nuevo título en Periodismo de carácter más vanguardista, capaz de conectar con las transformaciones del ecosistema mediático contemporáneo, la economía digital y las nuevas demandas del mercado laboral, así como la apuesta por conectar mejor la formación con la empleabilidad y abrir una nueva fase de emprendimiento universitario mediante empresas EBC vinculadas a los títulos de la Facultad.

Además, Navarrete se marca como objetivos reforzar la participación estudiantil en la vida universitaria y ampliar los programas de movilidad internacional. Entre los principales desafíos recogidos en su programa electoral, destacan también la modernización de modernización material y técnica del centro, el impulso de iniciativas vinculadas a la innovación docente y el fortalecimiento de los canales de diálogo entre alumnado, profesorado y equipos de gestión.