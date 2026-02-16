Vecinos de los barrios de Santa Clara y San Pablo en Sevilla avisan de una oleada de robos en vehículos y vandalismo

Estado de uno de los vehículos objeto de robo esta pasada noche junto a la calle Macedonia, en San Pablo. - JM.G.J

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de los barrios del Polígono de San Pablo y de Santa Clara, en Sevilla, avisan de una oleada reciente de robos en vehículos y de actos vandálicos, tanto en turismos como en el mobiliario urbano. Así lo manifiestan desde la asociación vecinal Gran Vía-Santa Clara. Su presidenta habla también de intentos de robos en viviendas de la zona.

Sin ir más lejos, en la madrugada de este lunes se han registrado, al menos, dos de estos robos tras la rotura de las lunas de los vehículos, como ha informado uno de los propietarios del turismo, que estaba estacionado entre las calles Villas de Cuba y Macedonia.

Otro vecino de Santa Clara, con quien ha contactado Europa Press, señala daños continuos en vehículos aparcados en su calle, próxima al parque de La Pradera; en este caso, la acción respondía más a un acto vandálico que a un intento de robo. "Me encontré con muchos espejos retrovisores casi arrancados y algunas ruedas pinchadas".

"Hay fines de semana que son una locura, e incluso ha habido noches en las que hemos visto bicicletas de alquiler de Sevici ardiendo y contenedores de basura volcados, sin olvidar la suciedad y el ruido provocado que generan las botellonas", añade.

Los vecinos lamentan que las reuniones con el Distrito San Pablo-Santa Justa no estén dando los resultados esperados, solicitan una mayor presencia policial en la zona y no descartan movilizaciones. Entre las reclamaciones, el hecho de que "el Parque La Pradera NO se cierra a las 22 horas en invierno o a medianoche en verano como indica la propia Ordenanza Municipal. Esta medida es importante, ya que es la nueva zona de botellona tras las batidas policiales en Fuerte de Navidad".