La 'Velada del Año' de Ibai Llanos volverá a celebrarse en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 25 de julio

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El creador de contenidos Ibai Llanos ha anunciado que la sexta edición de la 'Velada del Año' se celebrará en el Estadio de La Cartuja el próximo 25 de julio. La presentación del evento será este lunes 9 de marzo.

"Volveremos a Sevilla, a la Cartuja, el único estadio de España que tiene capacidad para 80.000 personas y que nos deja terminar el evento a las 2-3 de la mañana", ha señalado Llanos en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Por segundo año consecutivo la capital andaluza acogerá el evento que reunió el pasado 26 de julio a 80.000 espectadores en La Cartuja y a nueve millones en Twitch, en una noche donde hubo boxeo, música y espectáculo.