El viernes de Feria se salda con trece detenidos, siete de ellos por infracciones de tráfico

Policía Local en el Real de la Feria del primer día oficial de la semana de farolillos. A 21 de abril de 2026 en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha precisado que durante el viernes de Feria se han instruido siete diligencias que se han saldado con seis detenidos, así como otros siete por infracciones de tráfico. Entre ellas, destaca una presunta agresión por violencia de género sufrida en la madrugada de la citada jornada.

Según ha informado el Consistorio en el balance municipal realizado en lo que a la jornada del viernes de Feria se refiere, alrededor de las 4,25 horas, un agente tutor de la Policía Local trasladó al centro de primeros auxilios de Cruz Roja a la menor, que presentaba signos de haber sufrido una agresión de violencia de género.

Posteriormente, la menor fue atendida y valorada por el personal médico del dispositivo, que determinó su derivación a un centro hospitalario conforme al protocolo VioGén. Asimismo, la víctima fue acompañada por su madre durante todo el mencionado proceso.

Por otra parte, sobre las 14,30 horas, la Policía Nacional detuvo a dos mujeres especializadas en robos en viviendas y presuntamente respondables de varios delitos en el marco del dispositivo diseñado para prevenir los robos con fuerza en el interior de domicilios durante el periodo de celebración de la Feria.

Según ha concretado el Cuerpo en una nota, estas mujeres actuaban con "rapidez y discreción", siendo sus objetivos principales joyas y dinero en efectivo. Asimismo, permanecían en la ciudad durante un breve periodo de tiempo para llevar a cabo el mayor número de hechos delictivos posibles mediante el empleo de documentación falsa, lo que dificultó su identificación y seguimiento.

Por otro lado, tal y como consta en una nota remitida por el Consistorio hispalense, a las 5,30 horas se detuvieron a tres personas de entre 19 y 22 años por robo con violencia de dos teléfonos móviles en la calle del Infierno. Los detenidos se encuentran en dependencias policiales y los teléfonos fueron recuperados y entregados a su propietario.

Asimismo, a las 6,15 horas se detuvo a una mujer de 51 años por atentar contra agentes de la autoridad durante el desalojo de una caseta en la calle Juan Belmonte, mientras que en la caseta ubicada en la calle Pascual Márquez, 161, una persona ingirió un líquido caustico servido por error, lo que motivó su traslado a un centro sanitario, mientras que la Policía Local se hace cargo de las diligencias.

En la misma calle, pero a las 3,15 horas, se desalojó otra caseta por exceso de aforo, superando las 718 personas y funcionando con las luces apagadas y registrando problemas en el cuadro eléctrico. Tras el desalojo se formuló una denuncia y se aplicó la medida cautelar de clausura.

Finalmente, a las 6,00 horas, se efectuaron hasta cinco denuncias a casetas por incumplimiento de horario, adoptando la medida cautelar de clausura en una de ellas.

Además, la Administración local ha añadido que continúan las actuaciones por intrusismo en el sector del taxi y control de este servicio público con seis denuncias a taxis y cinco a VTC. En el acumulado total de la Feria en 2026 se han sumado 18 denuncias contra taxis y 29 contra VTC.