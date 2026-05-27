Vuelve a Sevilla 'Orgullo en la Plaza' de Icónica Fest con Mónica Naranjo, Rebeca, Raúl, Papá Levante y Laura Gallego

Archivo - Imagen de archivo del ambiente en el concierto de la cantante Aitana en Icónica Santalucía Sevilla Fest. A 07 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest celebrará, un año más, 'Orgullo en la Plaza', dentro de la programación por el mes de la Diversidad, que cuenta con el impulso de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla y contará con las actuaciones de Mónica Naranjo, Rebeca, Raúl, Papá Levante y Laura Gallego, el próximo 24 de junio.

Según ha detallado el festival en una nota de prensa, Mónica Naranjo, encabezará una noche en la que sonarán "himnos generacionales" como 'Sobreviviré' o 'Desátame', y será acompañada por la "referente del dance noventero", Rebeca, con algunos de sus temas como 'Duro de pelar'.

Igualmente, participará "una de las voces más populares del pop español de principios de los 2000", Raúl, que volverá a interpretar canciones como 'Sueño su boca' o 'Prohibida'.

El cartel se completa con el regreso del grupo Papá Levante, "con su mezcla de pop, ritmo y espíritu festivo", y la coplera, Laura Gallego, que recupera su formato Dj para la ocasión, "uniendo tradición andaluza y revolución".

La entrada para esta cita contará con un precio simbólico, con el fin de facilitar que "miles de personas puedan disfrutar de una de las noches más festivas y esperadas del verano sevillano", dentro de la programación de la sexta edición del festival.