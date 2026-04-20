La Guardia Civil detiene a 17 personas al desmantelar dos puntos de venta de droga en Torrevieja

Uno de los detenidos en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas al desmantelar dos puntos de venta de heroína y cocaína, entre otras drogas, en el municipio alicantino de Torrevieja. En función de su grado de participación, se les imputan los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, receptación y pertenencia a organización criminal.

El Puesto Principal de este municipio inició las investigaciones el pasado febrero, tras detectar un "repunte de delitos de carácter menor en dos áreas muy concretas de la localidad", ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Ante esta situación, los agentes llevaron a cabo un "exhaustivo análisis" de los supuestos hechos delictivos y lograron identificar el origen del problema. Como resultado de las pesquisas, se determinó que numerosos delitos --como hurtos, robos en interior de vehículos, robos con violencia y robos en viviendas-- se producían en las inmediaciones de dos puntos de venta de droga.

Según la investigación, "muchos" de los presuntos autores de estos hechos "eran consumidores que cometían estos ilícitos para obtener objetos que posteriormente intercambiaban por dosis de heroína y cocaína".

Los dos puntos de venta, ubicados en distintas zonas del municipio, supuestamente operaban de forma coordinada y estaban dirigidos por un varón de 55 años asentado en la localidad. Al parecer, ambos funcionaban como centros de distribución, hasta el punto de que eran "referentes de suministro" en toda la comarca de la Vega Baja.

Según la Guardia Civil, uno de estos puntos contaba con "sofisticadas medidas" de seguridad para "dificultar la actuación policial", entre las que destacaban la presencia de "aguadores" encargados de alertar sobre la presencia policial, así como puertas blindadas con sistemas de cierre reforzados, cámaras de vigilancia y la posesión de armas cortas de fuego por parte del presunto responsable, "destinadas a proteger la actividad ilícita frente a posibles acciones de grupos rivales".

REGISTROS

El pasado 10 de abril, tras el trabajo de investigación y una vez acreditados los hechos, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios. En el operativo, participaron el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 3 de Valencia y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) en Torrevieja.

Como resultado de la operación, fueron detenidos 17 presuntos integrantes del supuesto entramado criminal --14 varones y tres mujeres--, con edades comprendidas entre los 23 y los 63 años. Los agentes también se incautaron de un arma corta de fuego y otra de fogueo, 68 gramos de cocaína, 35 de heroína, 17 de hachís, ocho de marihuana y uno de cocaína rosa, además de 9.700 euros en efectivo, dos turismos y diversos efectos relacionados con la actividad delictiva. Aquí, se encontraron unos patinetes que al parecer procedían de un robo previamente denunciado.

La Sección de Instrucción del Juzgado de Instancia de Torrevieja ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal responsable de los hechos investigados.