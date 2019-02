Cort emetrà un decret per regular la circulació de patinets elèctrics a Palma

Publicado 13/2/2019 12:22:41 CET

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Joan Ferrer, ha anunciat aquest dimecres que Cort emetrà un decret per regular la circulació de vehicles de mobilitat personal, entre ells els patinets elèctrics, que permetrà aparcar en punts de pàrquing de bicicleta i que ampliarà les zones de circulació per a aquests vehicles a les zones 30 de Palma.

Així s'ha expressat Ferrer després de ser preguntat per la retirada de més d'un centenar de patinets elèctrics durant els últims dies a Palma. En aquest sentit, tant el regidor de mobilitat com l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, han insistit que, d'acord a un informe de "clar i contundent" de Cort, l'activitat que desenvolupen les empreses de patinets elèctrics compartits "no tenen permís municipal" i, per tant, "és il·legal" en realitzar un "ús abusiu" de la via pública. Per la seva part, Noguera ha reiterat que la Policia Local "continuarà retirant" del carrer aquests vehicles.

