Educació impulsarà la creació d'un Pla Autonòmic de Coeducació per a Balears

Publicado 30/1/2019 17:41:04 CET

La Conselleria d'Educació, juntament amb altres entitats involucrades en temes docents, impulsaran la creació d'un Pla Autonòmic de Coeducació per a tota la comunitat educativa de Balears.

Segons ha informat el Govern en un comunicat, la decisió s'ha pres en el transcurs d'una reunió a la qual han assistit representants de les diferents direccions generals de la Conselleria, d'altres departaments del Govern com IBDona, Presidència, Salut, Benestar Social i Cooperació i Oficina de Defensa del Menor, a més de representants de l'Assemblea feminisme a l'escola i CIFP Son Llebre, entre altres.

En el transcurs de la reunió, la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit), Marta Escoda, ha explicat que després de recollir les necessitats manifestades per diferents sectors de la comunitat educativa el que volen es "fer un pas més i articular un Pla Autonòmic de Coeducació que marqui les línies estratègiques a seguir per part de tota la comunitat educativa en aquesta matèria".

Totes les entitats presents en aquesta reunió han donat suport a la proposta i s'han manifestat interessades a col·laborar. La previsió és que pròximament es convoqui a famílies, associacions i persones directament relacionades amb aquesta qüestió.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el conjunt de mesures impulsades des de la Conselleria d'Educació per donar resposta a les lleis d'igualtat entre dones i homes i de garantia dels drets LGTBI que ha impulsat el Govern en aquesta legislatura.