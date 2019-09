El gimnàs de l'escola Nova Cabana comença a funcionar aquest curs

Publicado 26/9/2019 14:48:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, ha visitat aquest dijous el nou gimnàs del CEIP Nova Cabana de Marratxí, que ha començat a funcionar aquest curs.

Segons ha informat la Conselleria de l'àrea, el nou espai ha suposat una inversió de 365.040 euros i ocupa una superfície de 269 metres quadrats (m2), amb un accés independent, al costat del menjador.

March ha recordat que l'escola "fa 11 anys que esperava aquest espai, estava projectat i no s'havia realitzat", per la qual cosa ha considerat que "és una bona notícia per al centre poder comptar amb aquesta infraestructura amb les condicions adequades per a l'activitat física".

A la visita també ha assistit el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del gerent de l'Ibisec, Miquel Coll, que han estat rebuts per l'alcalde de l'Ajuntament de Marratxí, Miquel Cabot; la regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Treball, Aina Amengual, i directora del centre, Francisca Eugenia de la Rica.

Cabot ha manifestat la seva satisfacció per "la bona col·laboració" entre la Conselleria i l'Ajuntament i ha sostingut que "aquest gimnàs és una bona mostra d'això, però no l'única". Cabot ha recordat el projecte d'ampliació del CEIP Ses Casesnoves, a més d'altres intervencions que s'han fet a l'IES Marratxí.