La Plataforma contra els 'mega creuers' lliura 10.000 signatures al Govern per limitar el turisme de creuers a Palma

La Plataforma contra els 'Mega creuers' ha presentat aquest dilluns un total de 10.316 signatures ciutadanes davant el Consolat de Mar per les quals entitats i persones signatàries recolzen el manifest de l'entitat en el qual sol·liciten la limitació a un mega creuer diari atracat en el port de Palma, així com fixar en 4.000 l'arribada màxima de creueristes al dia.

Així ho ha anunciat el portaveu de la Plataforma i president de la Federació de Veïns de Palma, Joan Forteza, en declaracions als mitjans en les quals ha posat el focus en la "conscienciació ciutadana" respecte al turisme de creuers els efectes dels quals, segons la Plataforma, "poden ser irreversibles" en matèria ambiental, ecològica i social. "És hora d'actuar de forma efectiva", ha reiterat Forteza.

La Plataforma, que agrupa una trentena d'entitats, ja ha presentat el manifest a l'Ajuntament de Palma, al Consell de Mallorca, a l'Autoritat Portuària i, ara, al Govern amb la finalitat de sol·licitar una reunió amb l'Executiu per abordar la qüestió.

10.000 SIGNATURES EN UN MES

"Que més de 10.000 persones hagin signat el manifest en un mes evidencia el grau de conscienciació, sensibilitat i exigència de la ciutadania de Balears respecte a la limitació de 'mega creuers' a Palma", ha expressat Forteza.

Entre altres personalitats públiques, el manifest compta amb el suport de l'artista Miquel Barceló, la cantant Maria del Mar Bonet, els escriptors Carme Riera, Camilo José Cela o Biel Mesquida i el director de cinema Agustí Vilallonga.

Des de la Plataforma asseguren que, de moment, no hi ha hagut cap "manifestació" de cap de les tres institucions a les quals s'ha dirigit l'escrit. "Les Administracions han de tenir present des del minut zero que no volem que passada una altra legislatura sense que es prenguin mesures efectives per limitar la presència de 'megacreuers' en el port de Palma", ha afegit.

Forteza ha recordat que Govern, Consell i Cort formen part del Consell d'Administració d'Autoritat Portuària de Balears, per la qual cosa consideren "possible" que aquesta institució limiti la presència d'aquest tipus d'embarcacions a la ciutat. "Cal implicar a les institucions perquè la problemàtica sobrepassa dimensions", assenyala Forteza.

"DESMITIFICAR EL MITE"

Sobre els efectes negatius dels 'mega creuers', l'entitat apunta a la sostenibilitat i la "salut" de Palma com els factors que perillen. Així mateix, asseguren que la "permissivitat" davant el turisme de creuers "només beneficia" a les empreses de creuers.

"Què faríem en una ciutat en la qual el nostre aire, la nostra terra i la nostra aigua estigués totalment contaminada? Seria contraproduent fins a para el propi turisme", ha considerat Forteza. A més, ha dit que els creuerista inverteixen els seus diners en els comerços dels propis bucs, per la qual cosa ha advocat per "desmitificar" la despesa dels passatgers a la ciutat.

DECLARACIÓ DEL MEDITERRANI COM A ZONA ECA

En clau ambiental, la Plataforma advoca per declarar el Mediterrani com a zona ECA -Àrea de Control d'Emissions- per controlar les emissions dels 'megacreuers', una iniciativa que, segons sostenen, el Govern podria plantejar a l'Executiu central i, d'aquí, a la resta de països de la zona.

"Ja es fa en el Mar del Nord i en el mar Bàltic, l'objectiu és que el medi ambient i la salut de la ciutadania no empitjorin", ha explicat Forteza.

Així mateix, demanen que l'Autoritat Portuària mesuri la contaminació generada pels creuers i 'megacreuers' atracats en el port de Palma i fer públiques aquestes mesures. "L'activitat i l'impacte dels creuers és totalment desconeguda, l'Autoritat Portuària no en té coneixement", apunta Forteza.

Les entitats signatàries del manifest també proposen augmentar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) als creueristes fins als 5 euros i destinar la recaptació a "compensar" les despeses que genera l'impacte de les "excursions massives" del creuerista pel centre de Palma.

JORNADA INTERNACIONAL

Des de la Plataforma han avançat que el proper 26 de juliol duran a terme una jornada internacional sobre els 'megacreuers' en el Centre Flassaders amb la finalitat de "crear consciència" respecte a la problemàtica d'aquest tipus de turisme.

En les jornades hi haurà ponents de països com Bèlgica, Alemanya, Itàlia i persones i entitats procedents de la resta de l'Estat. Així mateix, la plataforma mantindrà oberta la recollida de signatures en suport al seu manifest fins a tardor.

Entre les entitats que conformen la Plataforma contra els 'megacreurs' es troben la Federacion d'Associacions de Veïns de Palma, Palma XXI, ARCA, el GOB, Terraferida, Tot Inclòs, Ecologistes en Acció, Amics de la Terra, 'Ciutat per qui l'habita', Lobby de Dones, Salvem És Molinar, 'Joventud por el Clima, Anticapitalistes Balears, Entrepobles Mallorca, Mallorca Preservation Fund, Associació Amigos de los Lazos Grises, Associacions de Veïns de Banc de s'Oli, Canamunt, La Llotja, El Terreny, És Jonquet, És Coll d'en Rebassa i Són Espanyolet, la plataforma 'Salvem Portocolom i el Centro Mallorquín de Negocios.