Cinco heridos, uno grave, tras sufrir un accidente de tráfico registrado en La Mojonera (Almería)

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LA MOJONERA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

Cinco personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, en un accidente de tráfico registrado este domingo en la localidad almeriense de La Mojonera antes de las 15,00 horas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el siniestro ha tenido lugar concretamente en la AL-3302. La Sala Coordinadora del 112 recibió una llamada que alertaba de que, por causas que se desconocen, un vehículo había chocado contra un invernadero.

El servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha concretado que, tras el aviso, movilizaron al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local, así como a mantenimiento de la vía.

En contexto, en el accidente han resultado heridas cuatro mujeres de 47, 36, 33 y 30 años y un hombre de 22, todos evacuados al Hospital de Poniente.

Asimismo, hasta el lugar se ha movilizado un equipo médico de Vícar y dos ambulancias de la Red de Transporte Urgente (RTU). Además, la Policía Local ha informado de que en el accidente se han visto afectadas varias farolas y el cableado eléctrico.