Cosentino lanza Eclectic Veins, su primera colección de Éclos, resistente al calor y con cero sílice cristalina

Cocina con superficies de Éclos. - COSENTINO

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La multinacional almeriense Cosentino ha lanzado al mercado Eclectic Veins, la primera colección de Éclos, su nueva categoría de superficies minerales con diseño integrado por capas, formada por diez colores, resistente a temperaturas de hasta 220 grados y con cero sílice cristalina.

La firma ha señalado en una nota que Éclos se fabrica gracias a la tecnología Inlayr, mediante un proceso avanzado que combina minerales y materiales reciclados en una composición con bajo contenido de este componente.

Este sistema integra técnicas decorativas avanzadas y procesos de ingeniería robótica de última generación para crear una superficie capa a capa, con composiciones de color, textura y luz que presentan una apariencia "más rica y detallada".

El resultado, según Cosentino, es un producto de "alto rendimiento", con diseño tridimensional, vetas y patrones únicos, tacto natural y una profundidad estética "sin precedentes", concebido para aplicaciones en interiores, especialmente para encimeras de cocina y baño.

La compañía ha destacado que, además de su estética y de la integración 3D por capas, Éclos permite colocar directamente sobre la superficie recipientes recién salidos del horno o del fuego "sin preocuparse por marcas ni daños".

La primera colección, Eclectic Veins, introduce un avance en la composición de las superficies minerales, ya que está formulada con cero sílice cristalina y fabricada con hasta un 88 por ciento de materiales reciclados en su composición.

En términos de diseño y estética, la colección plasma la energía de los colores de la naturaleza con un "carácter ecléctico", con venas orgánicas que se entrelazan a través de intrincados patrones que emergen sobre fondos "dinámicos y en movimiento".

LOS COLORES DE ECLECTIC VEINS

La colección presenta diez colores: Sandr, Lumer, Vancor, Veilr, Landr, Wondr, Ivora, Tajnar, Legnd y Phantome. La paleta abarca desde diseños basados en capas de vetas sutiles que entrelazan luces y sombras sobre fondos blancos, como Landr o Wondr, hasta propuestas como Legnd, con una composición fluida de vetas en tonos marrones apagados, o Phantome, que presenta un fondo negro oscuro y liso con tonos verdes cálidos.

Sandr es un beige cálido con matices dorados y suaves vetas orgánicas, mientras que Lumer presenta un entramado de suaves vetas y transiciones difusas sobre un fondo color marfil. Vancor recurre a líneas en tonos dorados y cobrizos sobre una base beige con matices grisáceos, y Veilr despliega sobre un fondo crema una textura de matices tostados y veladuras minerales.

Landr incorpora capas de sutiles vetas doradas sobre fondo blanco, mientras que Wondr parte de una base blanca luminosa con vetas grises y azules. Ivora presenta una red de finas vetas lineales sobre un tono crema claro, y Tajnar combina un fondo beige claro con vetas etéreas en un tono ligeramente más oscuro.

Entre los diseños figuran Legnd, una composición fluida de vetas terrosas y tonalidades marrones, y Phantome, con un fondo negro profundo y tonos verdes cálidos, además de vetas en cobre con "sutiles acentos metálicos".