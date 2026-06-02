Cosentino lleva a Latinoamérica su nuevo modelo comercial y expositivo con su primer 'Studio' en Brasilia

Cosentino Studio Brasilia. - COSENTINO

CANTORIA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

La multinacional Cosentino, dedicada a la producción de superficies para la arquitectura y el diseño, ha abierto en Brasilia (Brasil) su primer 'Studio' en Latinoamérica con el que busca implantar un nuevo modelo de espacios expositivos y comerciales.

Tras comenzar su andadura el año pasado en España, con los espacios de Girona y Granada, la firma abre al otro lado del charco su tercer espacio de este tipo destinado a estar "en el centro de las principales ciudades del mundo".

El 'Studio' de Cosentino combina las funciones de 'showroom' de producto y lugar abierto de atención y trabajo, tanto para la red comercial de Cosentino como para los diferentes clientes de su cadena de valor, incluidos los usuarios finales.

El nuevo Cosentino Studio Brasilia cuenta con una superficie de 120 metros cuadrados y está ubicado en el Casapark Shopping Center, un centro comercial de 40.000 metros cuadrados que es el principal referente de la ciudad en tiendas de diseño, interiorismo y decoración.

Con esta apertura, Cosentino amplia su presencia en Brasil, país en el que se estableció de forma propia en 2002 a través de su filial Cosentino Latina, ubicada en la ciudad de Vitoria (Espíritu Santo), y que aloja una pionera fábrica de producción de granitos y cuarcitas bajo la marca 'Sensa'.

Junto a las instalaciones de Vitoria, la compañía dispone actualmente de una amplia red de distribución gracias a tres 'Cosentino Centers' o almacenes en Santa Catarina, Rio de Janeiro y Sao Paulo. Asimismo, en esta última ciudad, la compañía también inauguró en 2023 su primer 'City' en Latinoamérica, localizado en la Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

La elección de la capital federal para el debut de este formato, tanto en Brasil como en Latinoamérica, se debe a que Brasilia concentra una de las comunidades más cualificadas de profesionales hoy por hoy del país.

Según el CEO de Cosentino Brasil & Director Comercial para Sudamérica, Adrián Medina, este espacio "representa el primer paso en una expansión destinada a mejorar la experiencia, tanto del prescriptor como del consumidor final".

"Brasilia marca tendencias en nuestro sector, y estar en Casapark con este formato compacto y ágil nos permite ofrecer una experiencia inmersiva y altamente relacional. El Studio es una extensión del estudio del arquitecto y el diseñador, donde la toma de decisiones se ve facilitada por una completa biblioteca de productos y soluciones, y un servicio de asesoramiento técnico", ha añadido.