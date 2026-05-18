Detenido el acusado de agredir con unos nunchakus a la víctima de un robo en su casa de Huércal-Overa (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un robo con violencia en un domicilio de Huércal-Overa (Almería), donde la víctima fue agredida con unos nunchakus en la cabeza y en un brazo, lo que derivó en su ingreso en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Considerado como "delincuente habitual", el sospechoso acumula tres detenciones en el último mes por delitos contra el patrimonio y lesiones, lo que "había generado una gran alarma social entre los vecinos", según ha explicado la Comandancia en una nota.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de abril cuando, según la denuncia interpuesta por la víctima, una ladrón entró de madrugada a su domicilio donde fue sorprendido.

Así, el asaltante habría agredido "violentamente" en la cabeza y el brazo con unos nunchakus --considerados como arma prohibida--, lo que hizo que cayera desplomado al suelo en estado de inconsciencia. La víctima estuvo cuatro días en la UCI a consecuencia de dicho ataque.

De este modo, el sospechoso se habría hecho con un reloj antiguo, una billetera con 450 euros en efectivo y diversa documentación personal. A pesar de que inicialmente la víctima no pudo identificar plenamente al agresor debido a las circunstancias del ataque, los agentes emprendieron gestiones que les llevaron hasta el sospechoso.

Tras verificar los datos, comprobaron que el presunto autor de los hechos poseía además una requisitoria de búsqueda y detención por parte de un juez de Almería.

Así, se organizó un dispositivo que culminó con la localización y detención del presunto autor, que fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa.