Detenido un hombre tras intentar robar una tienda y agredir a unos guardias civiles en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado (imagen de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado y robo con violencia en una tienda, y tras agredir a unos agentes en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar este pasado viernes, 13 de marzo, sobre las 16,00 horas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso por parte de la Central que informaba acerca de un robo en un establecimiento del municipio.

Según han detallado, cuando llegaron la Guardia civil y la Policía Local a la ubicación, el autor de los hechos respondió con golpes y gran excitación a los agentes, por lo que "haciendo un uso proporcionado de la fuerza", consiguieron detenerlo.

Asimismo, el instituto armado ha afirmado que los agentes de la Guardia Civil resultaron heridos con lesiones leves y el detenido, que también fue atendido por los servicios médicos, no presentaba ninguna lesión.