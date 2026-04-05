Incautan 1.400 plantas de marihuana y desarticulan una red de narcotraficantes implicada en un tiroteo en Almería

Un efectivo de la Guardia Civil con material incautado. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investigado a otra que formaban parte de una red de narcotráfico implicada en un tiroteo ocurrido en febrero de este año en Almería. Como resultado de la investigación, denominada 'Operación Palmeras', se han incautado 530 kilos de hachís, 1.400 plantas de marihuana, 2.500 litros de combustible, dos embarcaciones y tres revólveres, un rifle y dos escopetas, entre otros efectos.

Tal y como ha emitido la Benemérita en una nota, la citada operación se inició en septiembre de 2025, cuando la Guardia Civil averiguó que tuvo lugar una descarga de drogas desde una embarcación en el paraje conocido como las Salinas, entre Roquetas de Mar y Aguadulce (Almería). A raíz de dichas investigaciones, se descubrió el 'modus operandi' de esta organización y se averiguó que en enero de 2026 retiró una embarcación del puerto deportivo de Almerimar hasta una finca ubicada en el término municipal de Viator (Almería).

Tras registrar esta finca se detuvo a una persona y se intervinieron 530 kilos de hachís y 99 garrafas de combustible (2.500 litros), además de dos armas cortas, tipo revólver. Por otro lado, se obtuvieron "indicios suficientes para practicar otros cuatro registros domiciliarios".

En esta línea, el Instituto Armado ha precisado que dichos registros culminaron con la detención de cinco personas pertenecientes a esta organización criminal y a la intervención de cuatro armas de fuego, al descubrimiento de una plantación 'indoor' de cannabis y a la intervención de diversas cantidades de hachís y cocaína, así como 15.000 euros en efectivo y un chaleco balístico. Además, estos registros han permitido esclarecer un tiroteo ocurrido en la localidad de Huércal, en Almería, el pasado 4 de febrero, y detener al responsable.

En consecuencia, tanto los detenidos como los efectos intervenidos y las diligencias instruidas se han puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Roquetas de Mar (Almería). La investigación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de la Comandancia de Almería.

En suma, los seis detenidos y el investigado están presuntamente relacionados con delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y riesgo catastrófico por tenencia, fabricación, tráfico o depósito de sustancias inflamables o incendiarias (combustible). Además, una octava persona está en búsqueda y captura.