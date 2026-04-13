Sanz acusa a Montero de "monumentales destrozos" en el SAS y apunta que la cita con el médico está en 4,8 días

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios tras visitar el nuevo centro de salud de la localidad almeriense. A 13 de abril de 2026 en Benahadux, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

BENAHADUX (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha acusado a María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, de ser la responsable de "monumentales destrozos" en la sanidad pública andaluza durante su etapa de consejera de Salud de la comunidad y ha apuntado que en marzo el tiempo medio de atención por parte del médico de la Primaria es de 4,8 días. Igualmente, ha afeado la promesa de Montero de reducir las listas de espera: "Si lo va a hacer metiendo en un cajón a más de 500.000 andaluces, como cuando fue consejera...".

En declaraciones a los medios este lunes en una visita técnica al centro de salud de Benahadux (Almería), Antonio Sanz ha imputado a Montero el "destrozo" de la sanidad pública andaluza y le ha afeado que "hace mucho tiempo que no pisa Andalucía", en alusión a la propuesta de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía para "rescatar" al sistema público y "volver a ponerlo en pie", de forma que su compromiso es que "en un plazo máximo de seis meses eliminemos las demoras de Atención Primaria y garanticemos por ley que los ciudadanos serán atendidos por los profesionales médicos y enfermeras en un plazo máximo de 48 horas".

"Su credibilidad es cero. Ha sido la peor consejera de sanidad de la historia", ha remarcado el consejero Sanz, que ha recordado que frente a la gestión de Montero que "echó a 7.700 profesionales", con Juanma Moreno como presidente "se han incorporado 30.000 más" al sistema público. "En Andalucía, ya todos la conocen, y los profesionales sanitarios, también", ha apostillado el titular andaluz de Salud.

A las puntualizaciones sobre la gestión de la Primaria y las listas de espera, Antonio Sanz ha remarcado el "esfuerzo" presupuestario, con un 68% más de fondos en sanidad desde 2019; en la estabilidad de la plantilla, de un 96% cuando termine este ejercicio frente al 48% de la época de Montero; y en inversión por habitante, donde Andalucía ha pasado de ser "la última" a estar "por encima de la media".