Activados controles policiales en El Puerto (Cádiz) para evitar la concentración ilegal de motos

Policía Local de El Puerto durante la 'motorada'. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Puerto de Santa María y la Policía Nacional ha empezado a realizar controles para evitar la concentración ilegal de motocicletas, así como carreras que puedan poner en riesgo la seguridad vial en esta ciudad de la costa gaditana coincidiendo con la celebración este fin de semana del Gran Premio de España de MotoGP en Jerez de la Frontera.

En ese marco de coordinación, en la noche del pasado lunes 20 de abril se ha actuado en el entorno de la nacional N-IV y el centro comercial El Paseo identificando e instruyendo sanciones contra los participantes de una concentración de motocicletas que no estaba permitida por el ayuntamiento portuense, como ha informado en sus redes sociales, recogidas por Europa Press.

Ante esta situación, los vehículos de radiopatrullas de la Policía Local emitieron mensajes en los que avisaban a los presentes de que dicha concentración estaba prohibida, advirtiendo que iban a ser identificados y sancionados de permanecer en el lugar.

Según se aprecia en el vídeo publicado en redes por el Ayuntamiento de El Puerto, la advertencia de los agentes fue recibida con pitos y abucheos de los participantes en la misma, que tras eso, comenzaron a dispersarse.

Desde el Ayuntamiento se ha recordado que estas concentraciones de motos no autorizadas, que alteran la pacífica convivencia ciudadana, infringen la ley y conllevan una multa de 300 euros.

El dispositivo se realiza cuando quedan apenas tres días para que arranque el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de la localidad vecina de Jerez de la Frontera. El Puerto suele atraer a numerosos aficionados a las motos dada su cercanía, por lo que los controles de seguridad se amplían para evitar situaciones de riesgo para visitantes y vecinos.