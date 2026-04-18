Adelante Andalucía exige Junta cumplir ley educativa en apoyo a lucha de las familias con alumnado NEAE en Jerez (Cádiz)

Archivo - La candidata número dos al Parlamento andaluz por la provincia, Leti Blanco. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha acompañado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) a las familias con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en una manifestación que "ha evidenciado el crecimiento y la fuerza de un movimiento que ya se extiende por toda Andalucía". La formación ha querido mostrar su respaldo a unas reivindicaciones que consideran "justas, necesarias y plenamente recogidas en la legislación vigente".

La candidata número dos al Parlamento andaluz por la provincia, Leti Blanco, ha destacado el "papel clave" de las familias en esta movilización. "Desde Adelante Andalucía queremos felicitar a las familias por una lucha que está siendo impresionante. Lo que empezó con unas cuantas madres en Jerez se ha convertido en un movimiento de familias por toda Andalucía, ampliando sus demandas y defendiendo algo que debería ser una causa común", ha declarado, según detalla una nota de la formación.

Asimismo, Blanco ha subrayado que las exigencias del colectivo "no son extraordinarias, sino el cumplimiento de la ley". "La legislación educativa establece que la educación debe ser pública, accesible y de calidad", ha explicado, al tiempo de precisar que "lo que están reclamando es contar con personal profesional y especializado que atienda adecuadamente al alumnado en los centros. No puede recaer sobre los equipos docentes cubrir los vacíos que deja la Junta de Andalucía. Moreno no puede seguir ignorándolas".

Desde Adelante Andalucía han vinculado estas reivindicaciones con su propuesta política en materia educativa, que pasa por impulsar una nueva Ley de Educación andaluza que "blinde las aulas públicas y proteja especialmente al alumnado más vulnerable". Entre las medidas planteadas, destacan la prohibición de eliminar líneas en la escuela pública y la restitución de las más de 2.700 aulas suprimidas en los últimos años.

En suma, la formación propone garantizar por ley la presencia de equipos completos de profesionales en todos los centros educativos de primaria, incluyendo especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), Personal Técnico de Integración Social (PTIS), orientación educativa, educación social y personal de enfermería. En este sentido, Blanco ha concluido "reiterando su compromiso de seguir acompañando a las familias en sus movilizaciones y trasladar sus demandas a las instituciones".