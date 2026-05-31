Adelante critica el "abandono" del Rastro de Jerez (Cádiz) y propone su traslado a un entorno "digno y sombreado"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez de la Frontera (Cádiz), Carlos Fernández. - ADELANTE - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía en Jerez de la Frontera (Cádiz) ha criticado la "situación de abandono" que sufren cada domingo tanto los comerciantes como los asistentes al Rastro de Jerez, una de las citas comerciales y sociales "más importantes de Andalucía" y que, sin embargo, continúa desarrollándose en unas condiciones que la formación considera "indignas e impropias de una ciudad como Jerez".

El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha criticado la "pasividad" del gobierno municipal del Partido Popular ante una situación que se repite "semana tras semana" durante los meses de verano, según ha indicado la formación en una nota.

"Es inviable que comerciantes y visitantes tengan que pasar horas sobre una lengua de asfalto ardiente con temperaturas que rozan los 40 grados. Estamos hablando de personas expuestas al calor extremo y existe un riesgo real de que pueda producirse incluso una desgracia por un golpe de calor", ha señalado Fernández.

Desde Adelante Andalucía han precisado que muchos de los vendedores instalan sus puestos desde las seis de la mañana y permanecen en el recinto hasta pasadas las dos de la tarde, "soportando jornadas de más de ocho horas bajo el sol sin que el Ayuntamiento haya puesto en marcha medidas básicas para garantizar unas condiciones adecuadas".

"AUSENCIA DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL RECINTO"

Asimismo, la formación ha recriminado la "ausencia de baños públicos en el recinto". "Es absolutamente incomprensible que un espacio que congrega a tantas personas cada domingo no disponga de baños públicos", ha afirmado el portavoz andalucista.

"Los comerciantes pasan allí más de ocho horas y las familias que visitan el rastro se ven obligadas a alejarse a descampados para poder hacer sus necesidades. Es una situación inaceptable en una ciudad como Jerez en pleno siglo XXI y evidencia la dejación de funciones del gobierno de Pelayo", ha apostillado.

Para Adelante Andalucía, esta situación responde a una "falta de interés político" por parte del gobierno municipal. "A la señora Pelayo no le interesa el Rastro. No gobierna pensando en la mayoría social ni en los pequeños comerciantes. Gobierna para quienes más tienen y para los grandes intereses económicos de la ciudad. El Rastro forma parte de la vida popular de Jerez y merece mucho más respeto del que está recibiendo", ha declarado Fernández.

Además, la organización ha concretado que los comerciantes pagan sus correspondientes tasas municipales para poder instalar sus puestos y critica que el Consistorio continúe manteniendo el mercadillo en un espacio "inadecuado" cuando "ya ha tenido tiempo suficiente para acondicionar y limpiar el Parque González Hontoria tras la Feria".

"Cada vez que puede, el gobierno municipal desplaza el Rastro al botellódromo. Sin embargo, ya ha habido tiempo de sobra para acondicionar la Rosaleda y devolver allí esta actividad. Lo que falta es voluntad política", ha señalado. Más allá de la crítica, Adelante Andalucía plantea abrir un debate sobre el futuro del Rastro y convertirlo en una "auténtica referencia de ocio popular y familiar para la ciudad".

"Jerez necesita dejar de verlo todo como un negocio. El Ayuntamiento está mercantilizando absolutamente cualquier actividad que organiza y olvidando que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de espacios públicos de calidad", ha explicado Fernández.

En este sentido, la formación propone estudiar su ubicación en espacios verdes y sombreados como el Parque Renfurbis, conocido popularmente como el Parque del Catavino o el Parque del Retiro, espacios donde el mercadillo podría complementarse con una programación cultural y familiar.

"Imaginamos un Rastro integrado en un entorno agradable, con sombra, zonas verdes, música en directo, actividades infantiles, teatro de títeres, 'food trucks' y propuestas culturales para toda la familia. Un espacio de convivencia que dinamice la ciudad y que convierta los domingos en una experiencia atractiva para vecinos y visitantes", ha defendido.

Por último, Adelante Andalucía ha reclamado al gobierno municipal que abandone su "política de improvisación" y empiece a tratar el Rastro como "un referente comercial, social y cultural de primer nivel" que merece instalaciones dignas y una apuesta decidida por parte del Ayuntamiento.

"Los jerezanos y jerezanas merecen una oferta lúdica y cultural a la altura de una gran ciudad. Lo que no merecen es seguir soportando el abandono y la dejación de funciones de un gobierno municipal más preocupado por la foto que por los problemas reales de la gente", ha concluido Fernández.