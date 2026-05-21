Airbus Cádiz completa el traslado de su planta de Puerto Real a la de El Puerto con más de 750 empleados

Archivo - Operarios trabajando en la nueva línea de producción del A350 de la Planta de Airbus en El Puerto de Santa María (Cádiz) 12 de noviembre de 2025, en El Puerto de Santa María, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Airbus ha completado al cien por cien el traslado de su planta de Puerto Real a la nueva ubicada en El Puerto de Santa María, un proceso de varios años que finalmente ha concluido con éxito, cumpliendo así los plazos establecidos y conformando una plantilla de más de 750 personas.

El presidente del comité de empresa de Airbus Cádiz, Felipe González, ha confirmado esta información, que supone que toda la actividad de Airbus en la provincia gaditana se concentre ya en una única planta, después de que la de Puerto Real fuera comprada a principios de 2024 por la multinacional china Zhenshi para implantar una fábrica de fibra de vidrio con usos en energía eólica.

Cabe recordar que Airbus construye en esta planta gaditana varias piezas para los aviones A320, A330 y A350, en concreto los cajones laterales del estabilizador trasero de los dos últimos modelos y los dos timones de altura del estabilizador horizontal trasero y las dos coberturas para sus motores del A320.

Felipe González ha comentado además que en Airbus España están inmersos en la negociación para la revisión salarial de los años 2026 y 2027 y que la situación actual es que la empresa "ha recibido una propuesta respaldada por todos los sindicatos y la está valorando". Así, ha avanzado que "la próxima semana" habrá una reunión en Madrid para abordar este convenio.