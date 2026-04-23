Albares habla de un nuevo modelo de convivencia con Gibraltar y de "normalizar" futuros encuentros con Picardo

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una comparecencia a los medios durante una visita al Campo de Gibraltar para explicar el tratado con Reino Unido sobre el Peñón. - NONO RICO/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el modelo de relación entre Gibraltar y la comarca gaditana del Campo de Gibraltar "se transforma, en cosas prácticas y técnicas", pero también en un nuevo modelo de convivencia, donde ha vaticinado "más encuentros" formales e informales con su "buen amigo" Fabián Picardo, ministro principal del Peñón.

"No será el último, sin duda alguna", ha aseverado el ministro en referencia al mantenido este pasado miércoles en Madrid, durante una atención a medios en Algeciras, a donde ha acudido para mantener un encuentro técnico y de trabajo con distintos agentes de la zona sobre el tratado con la colonia británica.

Albares ha asegurado que el Campo de Gibraltar y el Peñón "caminan de la mano hacia un futuro compartido" y que por eso es "más normal" que se produzcan encuentros e intercambios "formal, informalmente, oficialmente, de todas las formas", resaltando que eran "dos poblaciones que vivían de espaldas una a la otra" y que "se dan ahora la mano y van a caminar juntas".

En su intervención, ha explicado que durante el periodo de negociaciones, se tenía "claro" que que Gibraltar y Campo tenían que conformar "una única zona" y que la prosperidad tenía que ser "compartida", mandando un mensaje de seguridad a la ciudadanía de que "todo lo que beneficie al Campo de Gibraltar beneficiará también a Gibraltar, como todo lo que beneficie a Gibraltar en adelante, por ese modelo de convivencia, beneficiará al Campo de Gibraltar".

El ministro ha sido preguntado por la situación de los trabajadores transfronterizos tras el acuerdo, un tema que ha sido para él "la gran preocupación" en cuanto a garantizar sus derechos, algo que ha dicho "están totalmente garantizados".

"No solamente los derechos presentes, sino los futuros y los de los futuros trabajadores transfronterizos. Hemos conseguido que no se produzca ningún tipo de discriminación, tampoco para los trabajadores por cuenta ajena, ni para sus familiares", ha señalado, hablando de "equiparación" en derechos sindicales, seguros, prestaciones por desempleo y pensiones, entre otros asuntos que ha citado.

Abundando en este asunto, ha resaltado que "por primera vez en la historia" se crea un mecanismo de "cohesión financiero" centrado en la formación y el empleo, "pensando en esos trabajadores y también en el desarrollo del Campo de Gibraltar". Con ello, ha comentado, "desaparecen discriminaciones, desigualdades, en ese terreno".

También ha hecho hincapié en asuntos sociales, en una "armonización en fiscalidad indirecta" para garantizar que haya "un comercio equilibrado y una competencia equilibrada", además de cuestiones relativas a medio ambiente, donde las normas comunitarias de la Unión Europea son las que van a regir la zona.

Según sus palabras, "las desigualdades y distorsiones son parte del pasado, la convivencia y el desarrollo futuro es el presente y el futuro que le espera el Campo de Gibraltar".

"Este es un acuerdo histórico, un acuerdo que todos los gobiernos de la democracia han buscado y que por fin hemos conseguido", ha aseverado el ministro Albares, quien ha recordado que era también "ampliamente demandado por la comarca", como se lo han trasladado a lo largo de estos años de negociación los alcaldes y los actores sociales y económicos de la comarca gaditana.

El acuerdo, ha continuado, "abre, sin duda alguna, una nueva etapa de convivencia entre dos poblaciones que vivían de espaldas y que ahora se dan la mano y caminan juntos hacia el futuro y el desarrollo".

En su opinión, este acuerdo "de futuro" es "un enorme salto adelante" en términos de previsibilidad, de estabilidad y de prosperidad en la vida de los 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, porque con él se ha conseguido "eliminar desigualdades y distorsiones que ya son parte del pasado, garantizar la movilidad de personas y de mercancías para siempre, y proteger y blindar el futuro de los trabajadores, incluido las prestaciones de desempleo y las pensiones", ha resumido.

Para Albares, el documento, que entrará en vigor previsiblemente el 15 de julio, "impulsa al Campo de Gibraltar como una zona de desarrollo, de oportunidades, de conectividad y de futuro".

Sobre la desaparición de la frontera, situada en La Línea de la Concepción, ha asegurado que los plazos "se van a cumplir" acorde al estado de las obras en la Verja que se están realizando y que ha visitado esta misma mañana.

Al respecto, ha explicado que además de eliminar las barreras físicas, se está trabajado parra que el resto de medios técnicos que van a permitir realizar los controles Schengen para personas y los controles de la unión aduanera estén "en marcha desde el día 15" de julio.