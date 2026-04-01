El alcalde de Algeciras (Cádiz) plantea "dudas" sobre el fin de la verja con Gibraltar: "Llega abril y parece imposible"

Obras en la frontera de la Verja con el Peñón de Gibraltar - NONO RICO/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar que la comarca del Campo de Gibraltar tenga información sobre el tratado y el fin de la Verja a través de los medios de comunicación y no por el Gobierno de España, resaltando "las dudas" que se siguen planteando en esta zona de la provincia de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Landaluce ha lamentado que como uno de los alcaldes de la comarca campogibraltareña, no se le haya informado sobre cuándo y cómo entrará en vigor el sistema de entrada y salida en la frontera, que debería empezar a funcionar provisionalmente el 10 de abril, una fecha que "llegado este mes, parece imposible".

"Ya se habla de prórroga pero como es habitual nos hemos enterado por un medio de comunicación", ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha señalado que "cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario".

En su opinión, esas "no son las formas adecuadas", teniendo en cuenta que "las semanas van pasando y seguimos teniendo muchas dudas", unos interrogantes que no sólo se plantean los políticos sino también "colectivos, transportistas, empresas de aduanas o Policía de frontera", como ha enumerado.

Con respecto al sistema de entradas y salidas, ha pedido que los agentes conozcan los detalles de cómo van a tener que desarrollar su trabajo y en qué condiciones, recordando que "nos dijeron a bombo y platillo que en abril íbamos a ver la caída de esa histórica frontera", encadenando eso con "la prosperidad compartida".

"Pues abril ha llegado y ni una cosa ni la otra", ha lamentado Landaluce, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno de España "no aparece" por la comarca para informar de "los supuestos benéficos de este acuerdo" y que la ciudadanía del Campo de Gibraltar "nos merecemos un trato más digno".